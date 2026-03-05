כניסה
שר החוץ האיראני טען בריאיון לרשת NBC כי ארצו לא חוששת מפלישה אמריקנית: "אנחנו בטוחים שנוכל להתמודד איתם, וזה יהיה אסון גדול עבורם". בנוגע למתקפות על מדינות המפרץ אמר: "תקפנו היכן שהאמריקנים נמצאים. יתכן שהיו נזקים משניים, כפי שקורה בכל מלחמה"

אורן שלום | 5 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

עראקצ'י: "אין בקשה להפסקת אש מצד איראן ואין בקשה למשא ומתן"

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, התייחס היום בריאיון לרשת NBC למלחמה נגד ישראל וארה"ב ולאפשרויות לסיומה.

"אני חושב שעכשיו, שישה ימים אחרי תחילת המלחמה, ברור שארה"ב לא הצליחה להשיג את המטרה העיקרית שלה – ניצחון מהיר ונקי. הם לא הצליחו, ועכשיו הם מנסים להצדיק מדוע תקפו אותנו [...] המערכת פועלת. המפקדים הוחלפו. המנהיג העליון יוחלף בקרוב לפי הנהלים שבחוקה. הכול מתנהל כסדרו".

לדבריו של עראקצ'י, "הניצחון שלנו הוא היכולת להתנגד למטרות הבלתי חוקיות שלהם – וזה מה שעשינו עד כה. הם לא הצליחו להשיג את מטרותיהם. הצלחנו לעמוד מול הצבא החזק בעולם, כפי שהם טוענים, יחד עם ישראל. שתיהן מעצמות גרעיניות. ועדיין העם האיראני והצבא האיראני עומדים מולם".

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026 | צילום: Burak Kara/Getty Images

