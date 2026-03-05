עראקצ'י: "אין בקשה להפסקת אש מצד איראן ואין בקשה למשא ומתן"

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, התייחס היום בריאיון לרשת NBC למלחמה נגד ישראל וארה"ב ולאפשרויות לסיומה.

"אני חושב שעכשיו, שישה ימים אחרי תחילת המלחמה, ברור שארה"ב לא הצליחה להשיג את המטרה העיקרית שלה – ניצחון מהיר ונקי. הם לא הצליחו, ועכשיו הם מנסים להצדיק מדוע תקפו אותנו [...] המערכת פועלת. המפקדים הוחלפו. המנהיג העליון יוחלף בקרוב לפי הנהלים שבחוקה. הכול מתנהל כסדרו".