באוסטרליה דווח על אנשי צוות מקומיים שלקחו חלק בתקיפה מול חופי סרי לנקה. במשרד ההגנה האוסטרלי מיהרו להכחיש קשר לתקיפה וטענו: "התקיפות הצבאיות יזומות ומבוצעות על ידי ארה"ב וישראל – לא אוסטרליה"

דורון פסקין | 5 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

מה עשו שני מלחים אוסטרלים בצוללת האמריקנית שהטביעה את הפריגטה האיראנית?

לפי דיווח מהיום באתר החדשות האוסטרלי 9news, בזמן שצוללת תקיפה גרעינית אמריקנית שיגרה טורפדו מסוג Mark-48 והטביעה את הפריגטה האיראנית "IRIS Dena", היו על סיפונה שני מלחים מהצי המלכותי האוסטרלי. התקרית, שהתרחשה כ-75 קילומטרים מחופי סרי לנקה, הסתיימה במותם של עשרות מלחים איראנים.

לפי הדיווח, נוכחותם של האוסטרלים בלב מבצע צבאי אמריקני אינה מקרית, אלא תוצאה של ברית AUKUS האסטרטגית. במסגרת תוכנית ההכשרה של הברית, מלחים אוסטרלים מוצבים בסבבי הכשרה על כלי שיט אמריקניים ובריטיים כדי להתמחות בהפעלת צוללות גרעיניות. השנה לבדה צפויים כ-100 מלחים אוסטרלים להיות משולבים בכוחות האמריקנים, כחלק מההיערכות של קנברה להצטייד בצוללות דומות בעתיד.

ספינת המלחמה IRIS Dena האיראנית

ספינת המלחמה IRIS Dena האיראנית | שימוש לפי סעיף 27א'

