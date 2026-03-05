נשיא אזרבייג'ן על התקיפה האיראנית: "כתם זה לעולם לא יימחק"

אזרבייג'ן האשימה הבוקר את איראן בתקיפת כטב"מים בנחצ'יבן – המובלעת האזרבייג'נית הנמצאת באזור הגבול בין המדינות, שבמהלכה נפגע נמל התעופה הבין-לאומי וכן אזור סמוך לבית ספר.

סוכנות הידיעות האזרית הרשמית, AZERTAC, פרסמה הודעה מטעם משרד ההגנה האזרי בה נכתב כי "כוחות ההגנה של הרפובליקה האסלאמית של איראן ביצעו תקיפות משטח איראן באמצעות כטב"מים נגד נמל התעופה הבין-לאומי בנחצ'יבן ותשתיות אזרחיות נוספות ברפובליקה האוטונומית נחצ'יבן באזרבייג'ן". במשרד גינו בחריפות את התקיפות והדגישו כי כוונו לתשתיות אזרחיות, ללא כל "שימוש צבאי".