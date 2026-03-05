כטב"מ איראני פגע הבוקר בנמל התעופה במובלעת נחצ'יבן הסמוכה לגבול בין המדינות. משרד ההגנה האזרי: התקפות אלו לא יישארו ללא מענה". המטכ"ל האיראני האשים את ישראל
דורון פסקין | 5 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
נשיא אזרבייג'ן על התקיפה האיראנית: "כתם זה לעולם לא יימחק"
אזרבייג'ן האשימה הבוקר את איראן בתקיפת כטב"מים בנחצ'יבן – המובלעת האזרבייג'נית הנמצאת באזור הגבול בין המדינות, שבמהלכה נפגע נמל התעופה הבין-לאומי וכן אזור סמוך לבית ספר.
סוכנות הידיעות האזרית הרשמית, AZERTAC, פרסמה הודעה מטעם משרד ההגנה האזרי בה נכתב כי "כוחות ההגנה של הרפובליקה האסלאמית של איראן ביצעו תקיפות משטח איראן באמצעות כטב"מים נגד נמל התעופה הבין-לאומי בנחצ'יבן ותשתיות אזרחיות נוספות ברפובליקה האוטונומית נחצ'יבן באזרבייג'ן". במשרד גינו בחריפות את התקיפות והדגישו כי כוונו לתשתיות אזרחיות, ללא כל "שימוש צבאי".
"האחריות המלאה לאירוע מוטלת כולה על הרפובליקה האסלאמית של איראן. משרד ההגנה של אזרבייג'ן מכין את אמצעי התגובה הנדרשים כדי להגן על שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של ארצנו ולהבטיח את ביטחונם של אזרחים ותשתיות אזרחיות. התקפות אלו לא יישארו ללא מענה", נכתב.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו