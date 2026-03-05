כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

כטב"מ איראני פגע הבוקר בנמל התעופה במובלעת נחצ'יבן הסמוכה לגבול בין המדינות. משרד ההגנה האזרי: התקפות אלו לא יישארו ללא מענה". המטכ"ל האיראני האשים את ישראל

דורון פסקין | 5 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

נשיא אזרבייג'ן על התקיפה האיראנית: "כתם זה לעולם לא יימחק"

אזרבייג'ן האשימה הבוקר את איראן בתקיפת כטב"מים בנחצ'יבן – המובלעת האזרבייג'נית הנמצאת באזור הגבול בין המדינות, שבמהלכה נפגע נמל התעופה הבין-לאומי וכן אזור סמוך לבית ספר.

סוכנות הידיעות האזרית הרשמית, AZERTAC, פרסמה הודעה מטעם משרד ההגנה האזרי בה נכתב כי "כוחות ההגנה של הרפובליקה האסלאמית של איראן ביצעו תקיפות משטח איראן באמצעות כטב"מים נגד נמל התעופה הבין-לאומי בנחצ'יבן ותשתיות אזרחיות נוספות ברפובליקה האוטונומית נחצ'יבן באזרבייג'ן". במשרד גינו בחריפות את התקיפות והדגישו כי כוונו לתשתיות אזרחיות, ללא כל "שימוש צבאי".

"האחריות המלאה לאירוע מוטלת כולה על הרפובליקה האסלאמית של איראן. משרד ההגנה של אזרבייג'ן מכין את אמצעי התגובה הנדרשים כדי להגן על שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של ארצנו ולהבטיח את ביטחונם של אזרחים ותשתיות אזרחיות. התקפות אלו לא יישארו ללא מענה", נכתב.

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, 23 בספטמבר 2025

נשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, 23 בספטמבר 2025 | צילום: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ספינת המלחמה IRIS Dena האיראנית
מה עשו שני מלחים אוסטרלים בצוללת האמריקנית שהטביעה את הפריגטה האיראנית?

דורון פסקין

באוסטרליה דווח על אנשי צוות מקומיים שלקחו חלק בתקיפה מול חופי סרי לנקה. במשרד ההגנה האוסטרלי מיהרו להכחיש קשר לתקיפה וטענו: "התקיפות הצבאיות יזומות ומבוצעות על ידי ארה"ב וישראל – לא אוסטרליה"

ספינה מפליגה במצרי הורמוז, 24 ביוני 2025
משמרות המהפכה: מצר הורמוז סגור לספינות השייכות "לארה"ב, ישראל ובעלות בריתן באירופה בלבד"

דורון פסקין

בהודעה הזהירו המשמרות כי כל ספינה שתנסה לעבור במצר, ושייכת לאחת ממדינות אלה, "תיפגע"

עשן בעקבות מתקפה איראנית בדוחא, בירת קטאר, 1 במרץ 2026
מדינות המפרץ בין הגנה להסלמה אפשרית

יוני בן מנחם

גורמי מודיעין בכירים בישראל מסרו כי ההערכה בקרב מדינות המפרץ היא שהמשטר האיראני אינו ניצב בשלב זה בפני קריסה מיידית, ולכן הן חוששות כי תגובה על המתקפות שבוצעו בשטחן עלולה להוביל להסלמה ולעימות חזיתי

תושבי הדאחיה בביירות עוזבים את האזור
המונים נוטשים את הדאחיה לאחר אזהרת דובר צה"ל

צוות מגזין אפוק

צה"ל עדכן כי הוציא משימוש יותר מ-300 משגרי טילים בליסטיים באיראן; הותקף מטה היחידה המיוחדת של המשטר בטהראן | דיווח מתעדכן

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 4 במרץ 2026
מזכ"ל חיזבאללה: "המערכה הנוכחית היא קרב הגנה קיומי"

דורון פסקין

בנאום שנשא הצהיר נעים קאסם כי "אנו נלחמים בלבנון למען הגנת עמנו, והלחימה הזו אינה קשורה לשום מלחמה אחרת", וטען כי חיזבאללה "לעולם לא ייכנע"

כוחות ה-KDPI במהלך אימון, 11 בפברואר 2023
דיווח: ה-CIA פועל לחימוש כוחות כורדיים כדי להצית "חזית פנימית" נגד המשטר באיראן

דורון פסקין

לפי רשת CNN, ממשל טראמפ דן עם קבוצות אופוזיציה ומנהיגים כורדיים בעיראק באפשרות לתמיכה צבאית שתעודד עימותים עם כוחות הביטחון בגבול – בתקווה להצית מחאה רחבה בתוך איראן

שתפו: