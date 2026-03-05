כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בהודעה הזהירו המשמרות כי כל ספינה שתנסה לעבור במצר, ושייכת לאחת ממדינות אלה, "תיפגע"

דורון פסקין | 5 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

משמרות המהפכה: מצר הורמוז סגור לספינות השייכות "לארה"ב, ישראל ובעלות בריתן באירופה בלבד"

משמרות המהפכה הודיעו היום כי מצר הורמוז סגור לספינות השייכות "לארה"ב, ישראל ובעלות בריתן באירופה בלבד", כך על פי הטלוויזיה הממלכתית האיראנית.

לפי ההודעה, המשמרות הזהירו כי כל ספינה השייכת לגורמים אלה שתנסה לעבור במצר "תיפגע". במקביל, התקשורת הרשמית באיראן ציטטה היום גורמים במשמרות המהפכה שטענו כי הם תקפו מכלית נפט אמריקנית בצפון המפרץ הפרסי וכי הספינה עלתה באש. לא נמסרו פרטים נוספים וגם לא הועלו עד כה תיעודים המוכיחים טענה זאת.

באותו הקשר, לפי ערוץ אל-ערבייה הסעודי, סגן שר החוץ האיראני, כאזם גאריבבאדי, הדגיש היום כי השליטה במצר הורמוז חייבת להישאר בידי איראן בזמן מלחמה וציין כי טהראן אינה מתכוונת לאפשר לכלי שיט מסחריים וצבאיים של "מדינות עוינות" לעבור דרך המצר.

ספינה מפליגה במצרי הורמוז, 24 ביוני 2025

ספינה מפליגה במצרי הורמוז, 24 ביוני 2025 | צילום: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
עשן בעקבות מתקפה איראנית בדוחא, בירת קטאר, 1 במרץ 2026
מדינות המפרץ בין הגנה להסלמה אפשרית

יוני בן מנחם

גורמי מודיעין בכירים בישראל מסרו כי ההערכה בקרב מדינות המפרץ היא שהמשטר האיראני אינו ניצב בשלב זה בפני קריסה מיידית, ולכן הן חוששות כי תגובה על המתקפות שבוצעו בשטחן עלולה להוביל להסלמה ולעימות חזיתי

הפגזות צה״ל בדרום לבנון , 5 במרץ 2026
היום השישי למבצע: נמשכות תקיפות צה"ל בלבנון ואיראן

צוות מגזין אפוק

בעיר סננדג' באיראן, שבאזור הכורדי, הותקף הלילה בניין השידור הממשלתי; בביירות הותקפו הבוקר מפקדות של חיזבאללה | דיווח מתעדכן

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 4 במרץ 2026
מזכ"ל חיזבאללה: "המערכה הנוכחית היא קרב הגנה קיומי"

דורון פסקין

בנאום שנשא הצהיר נעים קאסם כי "אנו נלחמים בלבנון למען הגנת עמנו, והלחימה הזו אינה קשורה לשום מלחמה אחרת", וטען כי חיזבאללה "לעולם לא ייכנע"

כוחות ה-KDPI במהלך אימון, 11 בפברואר 2023
דיווח: ה-CIA פועל לחימוש כוחות כורדיים כדי להצית "חזית פנימית" נגד המשטר באיראן

דורון פסקין

לפי רשת CNN, ממשל טראמפ דן עם קבוצות אופוזיציה ומנהיגים כורדיים בעיראק באפשרות לתמיכה צבאית שתעודד עימותים עם כוחות הביטחון בגבול – בתקווה להצית מחאה רחבה בתוך איראן

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום
הגסת' על איראן: "רק התחלנו לצוד, לפרק, לערער, להשמיד ולהביס את היכולות שלהם"

אורן שלום

מזכיר המלחמה האמריקני אמר במסיבת עיתונאים בפנטגון כי "האיראניים גמורים, והם יודעים זאת – או שלפחות בקרוב מאוד יבינו זאת". על ישראל אמר: "להילחם כתף אל כתף עם בעלת ברית כה מוכשרת זה מכפיל כוח אמיתי ורוח רעננה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 24 בפברואר 2026
ישראל חיסלה את רחמאן מקדם שעמד מאחורי ניסיון התנקשות בטראמפ

יוני בן מנחם

מקדם כיהן בתפקיד ראש אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה. גורמים בכירים בישראל מציינים כי ניסיון ההתנקשות היה ב-2024, לפני בחירתו של טראמפ לתפקיד

שתפו: