משמרות המהפכה: מצר הורמוז סגור לספינות השייכות "לארה"ב, ישראל ובעלות בריתן באירופה בלבד"

משמרות המהפכה הודיעו היום כי מצר הורמוז סגור לספינות השייכות "לארה"ב, ישראל ובעלות בריתן באירופה בלבד", כך על פי הטלוויזיה הממלכתית האיראנית.

לפי ההודעה, המשמרות הזהירו כי כל ספינה השייכת לגורמים אלה שתנסה לעבור במצר "תיפגע". במקביל, התקשורת הרשמית באיראן ציטטה היום גורמים במשמרות המהפכה שטענו כי הם תקפו מכלית נפט אמריקנית בצפון המפרץ הפרסי וכי הספינה עלתה באש. לא נמסרו פרטים נוספים וגם לא הועלו עד כה תיעודים המוכיחים טענה זאת.