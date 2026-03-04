בנאום שנשא הצהיר נעים קאסם כי "אנו נלחמים בלבנון למען הגנת עמנו, והלחימה הזו אינה קשורה לשום מלחמה אחרת", וטען כי חיזבאללה "לעולם לא ייכנע"
דורון פסקין | 4 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
מזכ"ל חיזבאללה: "המערכה הנוכחית היא קרב הגנה קיומי"
מזכ"ל חיזבאללה, שיח' נעים קאסם, התייחס הערב לראשונה, בנאום מוקלט ששודר ברשת אלמנאר השייכת לארגון הטרור, למערכה הנוכחית נגד ישראל, שהחלה ביום שני עם שיגור רקטות משטח לבנון לעבר ישראל.
לדבריו, ירי הרקטות בוצע בתגובה להפרות הישראליות של הסכם הפסקת האש ו"אינו קשור לשום מערכה אחרת". בכך ניסה קאסם להדוף ביקורת פנימית בלבנון שלפיה חיזבאללה גרר את לבנון למלחמה המשרתת את האינטרס האיראני.
עוד ציין בהקשר זה: "אנחנו נלחמים בלבנון להגנת עמנו, עתיד בנינו ומולדתנו [...] המאבק הזה אינו קשור לשום מערכה אחרת. מה שאנחנו רוצים הוא עצירת התוקפנות הישראלית-אמריקנית ונסיגה ישראלית – זה היעד שלנו".
