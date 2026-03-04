מזכ"ל חיזבאללה: "המערכה הנוכחית היא קרב הגנה קיומי"

מזכ"ל חיזבאללה, שיח' נעים קאסם, התייחס הערב לראשונה, בנאום מוקלט ששודר ברשת אלמנאר השייכת לארגון הטרור, למערכה הנוכחית נגד ישראל, שהחלה ביום שני עם שיגור רקטות משטח לבנון לעבר ישראל.

לדבריו, ירי הרקטות בוצע בתגובה להפרות הישראליות של הסכם הפסקת האש ו"אינו קשור לשום מערכה אחרת". בכך ניסה קאסם להדוף ביקורת פנימית בלבנון שלפיה חיזבאללה גרר את לבנון למלחמה המשרתת את האינטרס האיראני.