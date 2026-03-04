כניסה
מקדם כיהן בתפקיד ראש אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה. גורמים בכירים בישראל מציינים כי ניסיון ההתנקשות היה ב-2024, לפני בחירתו של טראמפ לתפקיד

יוני בן מנחם | 4 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

ישראל חיסלה את רחמאן מקדם שעמד מאחורי ניסיון התנקשות בטראמפ

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו לאפוק כי רחמאן מקדם, ראש אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה, חוסל על ידי ישראל.

לדבריהם, מקדם עמד בין היתר מאחורי ניסיון התנקשות בנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ב-2024, ומאחורי עוד פיגועי טרור.

בנובמבר 2024 הגיש משרד המשפטים האמריקני (DOJ) כתב-תלונה פלילי בניו-יורק, ובו נטען כי משמרות המהפכה (IRGC) הפעילו "נכס" שלהם היושב בטהראן כדי לשכור עבריינים מקומיים בארה"ב לצורך מעקב ורצח שכיר – ובמקביל נטען שאותו "נכס" קיבל משימה גם לגבי טראמפ.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 24 בפברואר 2026

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 24 בפברואר 2026 | צילום: Kenny Holston-Pool/Getty Images

כתבות נוספות
מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום
הגסת' על איראן: "רק התחלנו לצוד, לפרק, לערער, להשמיד ולהביס את היכולות שלהם"

אורן שלום

מזכיר המלחמה האמריקני אמר במסיבת עיתונאים בפנטגון כי "האיראניים גמורים, והם יודעים זאת – או שלפחות בקרוב מאוד יבינו זאת". על ישראל אמר: "להילחם כתף אל כתף עם בעלת ברית כה מוכשרת זה מכפיל כוח אמיתי ורוח רעננה"

ספינת המלחמה האיראנית "איריס דנה"
ספינת מלחמה איראנית טבעה מול חופי סרי לנקה

דורון פסקין

שר החוץ של סרי לנקה הודיע כי חולצו 30 מלחים מהספינה, לא ברור מה עלה בגורלם של 150 נוספים. הספינה, "איריס דנה", נחשבת לאחת הספינות המודרניות יחסית בצי האיראני

תקיפה ישראלית בביירות, 4 במרץ 2026
צה"ל הוציא אזהרת פינוי לכל דרום לבנון

צוות מגזין אפוק

מטוס F-35 ישראלי הפיל מטוס קרב ישראלי בשמי טהראן; שר הביטחון: "כל מנהיג שימונה על ידי משטר הטרור האיראני יהיה יעד לחיסול" | דיווח מתעדכן

מוג'תבא ח'מינאי, בנו של עלי ח'מינאי, 1 במאי 2017
הערכה בישראל: מוג'תבא ח'מינאי צפוי להיבחר למנהיג העליון הבא של איראן

יוני בן מנחם

על רקע דיווח לא מאומת באיראן כי בנו של ח'מינאי ימונה ליורשו, במערכת הביטחון מעריכים כי זאת אכן ההחלטה שהתקבלה באיראן. לדבריהם – מטרת ההחלטה היא לשדר המשכיות ורציפות שלטונית

דובר צה"ל: "השמדנו מפקדת גרעין איראנית חשאית"

אורן שלום

תא"ל אפי דפרין אמר בהצהרה שנשא כי "במפקדה הזו פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שקידמו ופיתחו יכולות וידע עבור השגת נשק גרעיני". הוא הוסיף: "בוחנים את תוצאות התקיפה על כינוס מועצת המומחים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, במהלך מסיבת העיתונאים בבית הלבן היום
טראמפ: "ננתק את כל הסחר עם ספרד. אנחנו לא רוצים שום דבר איתם"

אורן שלום

נשיא ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם קנצלר גרמניה וסיפר כי ספרד סירבה לאפשר לצבא האמריקני לנחות בבסיסים שבשטחה. על איראן אמר: "אם אנחנו לא היינו עושים את זה, הם היו תוקפים ראשונים"

