מקדם כיהן בתפקיד ראש אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה. גורמים בכירים בישראל מציינים כי ניסיון ההתנקשות היה ב-2024, לפני בחירתו של טראמפ לתפקיד
יוני בן מנחם | 4 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
ישראל חיסלה את רחמאן מקדם שעמד מאחורי ניסיון התנקשות בטראמפ
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסרו לאפוק כי רחמאן מקדם, ראש אגף המבצעים המיוחדים של משמרות המהפכה, חוסל על ידי ישראל.
לדבריהם, מקדם עמד בין היתר מאחורי ניסיון התנקשות בנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ב-2024, ומאחורי עוד פיגועי טרור.
בנובמבר 2024 הגיש משרד המשפטים האמריקני (DOJ) כתב-תלונה פלילי בניו-יורק, ובו נטען כי משמרות המהפכה (IRGC) הפעילו "נכס" שלהם היושב בטהראן כדי לשכור עבריינים מקומיים בארה"ב לצורך מעקב ורצח שכיר – ובמקביל נטען שאותו "נכס" קיבל משימה גם לגבי טראמפ.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו