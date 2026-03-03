כניסה
נשיא ארה"ב קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם קנצלר גרמניה וסיפר כי ספרד סירבה לאפשר לצבא האמריקני לנחות בבסיסים שבשטחה. על איראן אמר: "אם אנחנו לא היינו עושים את זה, הם היו תוקפים ראשונים"

אורן שלום | 3 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: "ננתק את כל הסחר עם ספרד. אנחנו לא רוצים שום דבר איתם"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הערב במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן יחד עם קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ לפני פגישתם של השניים.

טראמפ נשאל האם ישראל כפתה עליו את ההחלטה לפתוח בתקיפות נגד איראן והאם נתניהו גרר את ארה"ב למלחמה הזו.

הוא השיב: "לא, ייתכן שאני זה שכפיתי את זה עליהם. תראו, ניהלנו משא ומתן עם המשוגעים האלה, ודעתי הייתה שהם עומדים לתקוף ראשונים. הם התכוונו לתקוף. אם אנחנו לא היינו עושים את זה, הם היו תוקפים ראשונים [...] אבל ישראל הייתה מוכנה, ואנחנו היינו מוכנים, והייתה לנו השפעה חזקה מאוד, כי כמעט כל מה שיש להם חוסל עכשיו. ספירת הטילים שלהם יורדת מאוד".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, במהלך מסיבת העיתונאים בבית הלבן היום

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, במהלך מסיבת העיתונאים בבית הלבן היום | צילום: Win McNamee/Getty Images

דובר צה"ל: "השמדנו מפקדת גרעין איראנית חשאית"

אורן שלום

תא"ל אפי דפרין אמר בהצהרה שנשא כי "במפקדה הזו פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שקידמו ופיתחו יכולות וידע עבור השגת נשק גרעיני". הוא הוסיף: "בוחנים את תוצאות התקיפה על כינוס מועצת המומחים"

בניין המועצה שהותקף בקום
בכירים בישראל: בניין מועצת המומחים הותקף בזמן הליך ההצבעה על בחירת מחליף לח'מינאי

יוני בן מנחם

בשלב זה עדיין לא ידועות תוצאות התקיפה. על פי החוקה האיראנית, המועצה, שכוללת 88 חברים, אחראית על מציאת יורש למנהיג העליון

המשחתת HMS Duncan הבריטית, 2 באוקטובר 2024
דיווח: בריטניה מתכננת לשלוח ספינת מלחמה להגן על בסיסה בקפריסין

דורון פסקין

לפי עיתון "הטיימס" הבריטי, נשקלת האפשרות לשלוח את המשחתת HMS Duncan הנחשבת לאחת המתקדמות בעולם. בקפריסין דווח כי צרפת עשויה לשלוח מערכות הגנה לקפריסין

כוחות צה"ל בגבול עם לבנון
שר הביטחון: "אישרנו לצה"ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון"

אורן שלום

כוחות צה"ל פתחו במהלך להרחבת שכבת ההגנה על יישובי הצפון

תיעוד מתקיפה בטהראן, 3 במרץ 2026
טראמפ: "הצי של ארה"ב יחל ללוות מכליות דרך מצר הורמוז"

צוות מגזין אפוק

חיל האוויר תקף עשרות מטרות של תעשיית הטילים הבליסטיים בטהראן ואיספהאן; חיזבאללה ירה למרכז הארץ | דיווח מתעדכן

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
טראמפ: "עוד לא התחלנו אפילו להכות בהם חזק. הגל הגדול באמת מגיע בקרוב"

אורן שלום

רשת CNN פרסמה ריאיון טלפוני שקיימה עם נשיא ארה"ב בנוגע ללחימה באיראן. בריאיון נוסף לניו יורק פוסט אמר טראמפ כי אינו שולל שליחת כוחות קרקעיים לאיראן "אם יהיה בכך צורך"

