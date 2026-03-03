טראמפ: "ננתק את כל הסחר עם ספרד. אנחנו לא רוצים שום דבר איתם"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הערב במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן יחד עם קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ לפני פגישתם של השניים.

טראמפ נשאל האם ישראל כפתה עליו את ההחלטה לפתוח בתקיפות נגד איראן והאם נתניהו גרר את ארה"ב למלחמה הזו.

הוא השיב: "לא, ייתכן שאני זה שכפיתי את זה עליהם. תראו, ניהלנו משא ומתן עם המשוגעים האלה, ודעתי הייתה שהם עומדים לתקוף ראשונים. הם התכוונו לתקוף. אם אנחנו לא היינו עושים את זה, הם היו תוקפים ראשונים [...] אבל ישראל הייתה מוכנה, ואנחנו היינו מוכנים, והייתה לנו השפעה חזקה מאוד, כי כמעט כל מה שיש להם חוסל עכשיו. ספירת הטילים שלהם יורדת מאוד".