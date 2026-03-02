הגסת' על ישראל: "שותפים בעלי יכולת הם שותפים טובים; בניגוד לרבות מבעלות הברית המסורתיות שלנו"

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', התייחס היום במסיבת עיתונאים בפנטגון למבצע הצבאי באיראן אליו יצאו ישראל וארה"ב לפני כיומיים. "אנחנו לא התחלנו במלחמה הזאת, אבל תחת הנשיא טראמפ, אנחנו מסיימים אותה", ציין הגסת'.

הגסת' ציין כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, "הזכיר לעולם, כפי שעשה שוב ושוב, שלהיות אמריקני משמעותו משהו בלתי שביר. אם תהרגו אמריקנים, אם תאיימו על אמריקנים בכל מקום על פני כדור הארץ – נרדוף אתכם ללא התנצלות וללא היסוס, ונהרוג אתכם".