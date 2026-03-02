כניסה
מזכיר המלחמה האמריקני התייחס במסיבת עיתונאים למבצע המשותף באיראן: "אמריקה הוציאה לפועל את המבצע האווירי הקטלני בהיסטוריה"

אורן שלום | 2 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

הגסת' על ישראל: "שותפים בעלי יכולת הם שותפים טובים; בניגוד לרבות מבעלות הברית המסורתיות שלנו"

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', התייחס היום במסיבת עיתונאים בפנטגון למבצע הצבאי באיראן אליו יצאו ישראל וארה"ב לפני כיומיים. "אנחנו לא התחלנו במלחמה הזאת, אבל תחת הנשיא טראמפ, אנחנו מסיימים אותה", ציין הגסת'.

הגסת' ציין כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, "הזכיר לעולם, כפי שעשה שוב ושוב, שלהיות אמריקני משמעותו משהו בלתי שביר. אם תהרגו אמריקנים, אם תאיימו על אמריקנים בכל מקום על פני כדור הארץ – נרדוף אתכם ללא התנצלות וללא היסוס, ונהרוג אתכם".

לדבריו, השאיפות הגרעיניות העקשניות של איראן, התקיפות שלה נגד נתיבי שיט עולמיים, והארסנל הגדל שלה של טילים בליסטיים וכטב"מים קטלניים – "כבר לא היו, ואינם עוד, סיכונים שניתן לשאת. איראן בנתה טילים וכטב"מים רבי עוצמה כדי ליצור מגן קונבנציונלי לשאיפות הסחיטה הגרעינית שלה. הרשו לי לומר זאת שוב: מגן קונבנציונלי לשאיפות הסחיטה הגרעינית שלה.

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום

מזכיר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', במהלך מסיבת העיתונאים היום | צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

