המתקפה שביצע הלילה חיזבאללה נגד ישראל והתגובה הישראלית שבאה בעקבותיה מעוררות ביקורת גוברת במערכת הפוליטית כלפי ארגון הטרור
דורון פסקין | 2 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
ביקורת חריפה בלבנון נגד חיזבאללה: "מעשה לא אחראי ומחשיד"
בעקבות התקיפה שביצע חיזבאללה הלילה, שכללה שיגור רקטות וכטב"מים לעבר ישראל, והתגובה הישראלית בדרום לבנון וברובע הדאחייה של ביירות, התעוררה בלבנון סערה פוליטית פנימית. במוקד עומדת השאלה מי מחזיק בסמכות להחליט על מלחמה ושלום – המדינה או חיזבאללה.
על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, במערכת הפוליטית גוברת הטענה כי חיזבאללה קיבל באופן חד-צדדי "החלטה על כניסה למלחמה" – סמכות הנתונה לממשלה בלבד. קו ביקורתי זה מאחד כעת יריבים פוליטיים שבשגרה מתקשים להסכים ביניהם.
ראש הממשלה, נוואף סלאם, התייחס לירי כאל "מעשה לא אחראי ומחשיד", שלדבריו מסכן את ביטחון לבנון ומעניק לישראל עילה להמשך התקיפות. הוא הדגיש כי המדינה "לא תאפשר לגרור את לבנון להרפתקאות חדשות", והתחייב לפעול נגד המעורבים ולהגן על האזרחים. במקביל, דווח על כינוס ישיבת ממשלה דחופה בארמון הנשיאות לדיון בהשלכות האירוע.
