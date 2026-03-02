ביקורת חריפה בלבנון נגד חיזבאללה: "מעשה לא אחראי ומחשיד"

בעקבות התקיפה שביצע חיזבאללה הלילה, שכללה שיגור רקטות וכטב"מים לעבר ישראל, והתגובה הישראלית בדרום לבנון וברובע הדאחייה של ביירות, התעוררה בלבנון סערה פוליטית פנימית. במוקד עומדת השאלה מי מחזיק בסמכות להחליט על מלחמה ושלום – המדינה או חיזבאללה.

על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, במערכת הפוליטית גוברת הטענה כי חיזבאללה קיבל באופן חד-צדדי "החלטה על כניסה למלחמה" – סמכות הנתונה לממשלה בלבד. קו ביקורתי זה מאחד כעת יריבים פוליטיים שבשגרה מתקשים להסכים ביניהם.