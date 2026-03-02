כניסה
המתקפה שביצע הלילה חיזבאללה נגד ישראל והתגובה הישראלית שבאה בעקבותיה מעוררות ביקורת גוברת במערכת הפוליטית כלפי ארגון הטרור

דורון פסקין | 2 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳

ביקורת חריפה בלבנון נגד חיזבאללה: "מעשה לא אחראי ומחשיד"

בעקבות התקיפה שביצע חיזבאללה הלילה, שכללה שיגור רקטות וכטב"מים לעבר ישראל, והתגובה הישראלית בדרום לבנון וברובע הדאחייה של ביירות, התעוררה בלבנון סערה פוליטית פנימית. במוקד עומדת השאלה מי מחזיק בסמכות להחליט על מלחמה ושלום – המדינה או חיזבאללה.

על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, במערכת הפוליטית גוברת הטענה כי חיזבאללה קיבל באופן חד-צדדי "החלטה על כניסה למלחמה" – סמכות הנתונה לממשלה בלבד. קו ביקורתי זה מאחד כעת יריבים פוליטיים שבשגרה מתקשים להסכים ביניהם.

ראש הממשלה, נוואף סלאם, התייחס לירי כאל "מעשה לא אחראי ומחשיד", שלדבריו מסכן את ביטחון לבנון ומעניק לישראל עילה להמשך התקיפות. הוא הדגיש כי המדינה "לא תאפשר לגרור את לבנון להרפתקאות חדשות", והתחייב לפעול נגד המעורבים ולהגן על האזרחים. במקביל, דווח על כינוס ישיבת ממשלה דחופה בארמון הנשיאות לדיון בהשלכות האירוע.

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר, בישיבה משותפת
בכירים בירושלים: יש אור ירוק מטראמפ למערכה רחבה נגד חיזבאללה; הדרג המדיני יכריע

יוני בן מנחם

לאחר שארגון הטרור פתח הלילה בירי לעבר ישראל, גורמים מדיניים בכירים מציינים כי מבצע בלבנון תוכנן כבר לפני כחודשיים, אך נדחה בשל המצב מול איראן. בשלב זה עדיין לא ברור באיזה היקף החליט חיזבאללה לפעול והאם מדובר במתקפה נקודתית

תקיפה ישראלית בדרום לבנון, 2 במרץ 2026
הרמטכ"ל: "פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה"

צוות מגזין אפוק

ארגון הטרור פתח הלילה בירי לעבר ישראל; דיווחים לא רשמיים בלבנון: חוסל ראש סיעת חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני | דיווח מתעדכן

תומכי חיזבאללה מפגינים בביירות, 26 בינואר 2026
בשלב זה – חיזבאללה לא מצטרף לעימות. מדוע?

יוני בן מנחם

ארגון הטרור הצהיר על סולידריות עם איראן וגינה את הפעולות הישראליות-אמריקניות, אך נמנע עד כה מהתערבות צבאית. בכירים בישראל מעריכים כי הלחץ הציבורי הכבד בלבנון משפיע בינתיים, בעיקר לקראת הבחירות לפרלמנט

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ
טראמפ: "איראן הודיעה כי היא תתקוף בעוצמה חזקה יותר מאי פעם. אם היא תעשה זאת, נכה בהם בעוצמה שלא נראתה מעולם"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס לאיומים האיראניים לאחר חיסולו של ח'מינאי. במקביל, עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן איים: "שרפתם את לבבות האומה האיראנית, נשרוף את לבבותיכם"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל, כפי שלא היה מעולם"

צוות מגזין אפוק

תשעה בני אדם נרצחו כתוצאה מפגיעת טיל בבית שמש, כ-43 נפצעו בדרגות שונות; הושמד המטה הכללי של כוחות ביטחון הפנים האיראנים | דיווח מתעדכן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הצהרתו היום
נתניהו: "התוכנית להשמדת ישראל איננה ורבים הסימנים שגם ח'מינאי איננו"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס הערב להישגי המבצע עד כה וקרא לעם האיראני: "בקרוב יגיע הרגע שלכם שבו תידרשו לצאת לרחובות בהמוניכם כדי להשלים את המלאכה"

