לאחר שנשיא ארה"ב אמר הלילה כי האיראנים ממשיכים לבנות מחדש את "תוכנית הנשק שלהם, ובפרט נשק גרעיני", תקף דובר משרד החוץ האיראני: "השיטה של לחזור על שקר שוב ושוב עד שהוא נתפס כאמת מזוהה עם יוזף גבלס"
דורון פסקין | 25 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
איראן מגיבה לדבריו של טראמפ על פיתוח הטילים ותוכנית הגרעין: "שורה של שקרים גדולים"
דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאא'י, תקף היום בחריפות את דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שנאמרו הלילה בנאום מצב האומה השנתי בקונגרס.
בקאא'י הגיב לדבריו של טראמפ בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן, לטילים הבליסטיים ולמספר ההרוגים במחאות האחרונות במדינה וטען כי מדובר ב"שורה של שקרים גדולים". לדבריו, "אין ליפול בפח של טענות כוזבות אלה".
הלילה אמר טראמפ כי טראמפ אמר כי לאחר התקיפה האמריקנית על מתקני הגרעין האיראניים בחודש יוני האחרון, האיראנים "הוזהרו שלא לנסות בעתיד לבנות מחדש את תוכנית הנשק שלהם, ובפרט נשק גרעיני. ובכל זאת, הם ממשיכים. הם מתחילים הכול מחדש. מחקנו את זה והם רוצים להתחיל הכול מחדש, וברגע זה ממש שוב רודפים אחר שאיפותיהם הזדוניות".
