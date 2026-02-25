איראן מגיבה לדבריו של טראמפ על פיתוח הטילים ותוכנית הגרעין: "שורה של שקרים גדולים"

דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאא'י, תקף היום בחריפות את דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שנאמרו הלילה בנאום מצב האומה השנתי בקונגרס.

בקאא'י הגיב לדבריו של טראמפ בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן, לטילים הבליסטיים ולמספר ההרוגים במחאות האחרונות במדינה וטען כי מדובר ב"שורה של שקרים גדולים". לדבריו, "אין ליפול בפח של טענות כוזבות אלה".