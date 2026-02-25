כניסה
על רקע המתיחות האזורית, והלחץ האיראני על חיזבאללה להצטרף למערכה במקרה ויפרוץ עימות, גובר החשש בלבנון מפני מלחמה נוספת שתפגע במדינה. אתמול דווח כי ישראל הזהירה את לבנון מפני פגיעה קשה, כולל תקיפת תשתיות אזרחיות

יוני בן מנחם | 25 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

בלבנון חוששים מפגיעה בתשתיות אזרחיות אם חיזבאללה יצטרף לעימות בהובלת איראן

שר החוץ הלבנוני, יוסף רג'י, אמר אמש לכתבים בז'נבה כי לבנון חוששת שתשתיותיה יותקפו אם תתרחב ההסלמה מול איראן. "יש סימנים שישראל עשויה לצאת למתקפה קשה במצב של הסלמה, וייתכן שזה יכלול תשתיות אסטרטגיות כמו שדה התעופה בביירות", אמר.

בפוסט שפרסם ב-X הוסיף רג'י: "אני מקווה שחיזבאללה יימנע מהרפתקה חדשה ויחסוך מלבנון הרס נוסף. קיבלנו אזהרות שלפיהן כל התערבות שלהם עלולה להביא את ישראל לפגוע בתשתיות שלנו, ואנו פועלים בכל האמצעים כדי למנוע זאת".

העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח הבוקר, מפי גורמים לבנונים, כי בלבנון גובר החשש מהפיכתה ל"זירה מקבילה" על רקע החרפת המתיחות בין ארה"ב לאיראן. צעדי הפינוי של עובדי השגרירות האמריקנית בביירות הגבירו את תחושת ההמתנה והדריכות, במיוחד משום שנעשו במקביל להצהרות שר החוץ.

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה הלבנוני, נוואף סלאם, בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש הממשלה הלבנוני, נוואף סלאם, בישיבת ממשלה בארמון הנשיאות, 11 בפברואר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

