בלבנון חוששים מפגיעה בתשתיות אזרחיות אם חיזבאללה יצטרף לעימות בהובלת איראן

שר החוץ הלבנוני, יוסף רג'י, אמר אמש לכתבים בז'נבה כי לבנון חוששת שתשתיותיה יותקפו אם תתרחב ההסלמה מול איראן. "יש סימנים שישראל עשויה לצאת למתקפה קשה במצב של הסלמה, וייתכן שזה יכלול תשתיות אסטרטגיות כמו שדה התעופה בביירות", אמר.

בפוסט שפרסם ב-X הוסיף רג'י: "אני מקווה שחיזבאללה יימנע מהרפתקה חדשה ויחסוך מלבנון הרס נוסף. קיבלנו אזהרות שלפיהן כל התערבות שלהם עלולה להביא את ישראל לפגוע בתשתיות שלנו, ואנו פועלים בכל האמצעים כדי למנוע זאת".