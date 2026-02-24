כניסה
שתי החלטות שעברו קובעות שהמדינה תשתמש במונח "יהודה ושומרון" במקום "הגדה המערבית" ומחזקות את הלגיטימציה של ישראל ביהודה ושומרון

דורון פסקין | 24 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

בית הנבחרים באריזונה קבע הכרה ב"לגיטימיות ההיסטורית, המקראית והמשפטית" של יהודה ושומרון

בית הנבחרים של מדינת אריזונה אישר אתמול שתי החלטות העוסקות ביהודה ושומרון. במרכזן: הכרה בלגיטימיות של המונח "יהודה ושומרון" ושימוש של המדינה במסמכים רשמיים במונח יהודה ושומרון במקום "הגדה המערבית". לפי רישומי ההצבעה, שתי ההחלטות התקבלו באותו רוב – 32 תומכים מול 25 מתנגדים, בעוד שלושה מחוקקים לא השתתפו בהצבעה.

המהלך באריזונה כלל שתי החלטות נפרדות עם מסר זהה: בבית הנבחרים (הבית התחתון) החלטה מספר HR 2002 והחלטה משותפת לבית הנבחרים והסנאט (הבית העליון) שמספרה HCR 2047.

מבחינת התוכן, שתי ההחלטות זהות. ההבדל ביניהן הוא לא במסר, אלא במעמד ובמסלול האישור. HR 2002 היא החלטה של בית הנבחרים של אריזונה ולכן אישורה במליאה הלילה מבטא את עמדת הבית התחתון בלבד.

בניין הקפיטול של מדינת אריזונה

בניין הקפיטול של מדינת אריזונה | צילום: David Jiang/CC BY-SA 4.0 Deed

