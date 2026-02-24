בתרגיל נעשה שימוש במערכות טילים וכטב"מים מתקדמות. שר ההגנה האיראני: "אם תיכפה עלינו מלחמה – נגיב בעוצמה"
דורון פסקין | 24 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
משמרות המהפכה קיימו תרגיל להגנת החופים במפרץ הפרסי שכלל ירי חי
הטלוויזיה האיראנית וערוצי חדשות נוספים באיראן דיווחו היום כי כוחות היבשה של משמרות המהפכה ערכו תרגיל בדרום איראן, שהתמקד ב"הגנת החופים והאיים" במפרץ הפרסי.
על פי סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, התרגיל כלל ירי חי והתמקד בהפעלת "טכנולוגיות תקיפה מתקדמות". במסגרת זו ביצעו כטב"מים מסוג "רזואן" משימות איסוף מודיעין, זיהוי וסימון מטרות, ובהמשך הועברה משימת התקיפה לכטב"מים מתאבדים מסוג "שאהד 136".
כמו כן, תרגלו הכוחות תרחישי הגנה רב-שכבתית על קו החוף והאיים, לרבות הפעלת יחידות מיוחדות לבלימת נחיתה מהים, שימוש בארטילריה כבדה נגד מטרות ימיות וירי פגזים לעבר כוחות מתקרבים.
