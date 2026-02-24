בכירים בישראל מעריכים כי טהראן תציג "התגמשות" מסוימת בנושא הגרעין, אותה ינסו לשווק כמשמעותית, במטרה להשאיר פתח לשיחות ולנסות לעכב תקיפה אמריקנית אפשרית
יוני בן מנחם | 24 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
איראן צפויה למסור לארה"ב הצעה להסכם חדש; בישראל מזהירים מניסיון איראני למשוך זמן
מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי באיראן, עלי לאריג'אני, צפוי להגיע היום לעומאן כדי למסור את הצעת איראן להסכם גרעין חדש, לקראת חידוש המשא ומתן בז'נבה ביום חמישי.
להערכת גורמים ביטחוניים בכירים בישראל, ההנהגה האיראנית מודעת היטב להתלבטויות הקשות בוושינגטון. לדבריהם, ההצעה האיראנית תציג "התגמשות" מסוימת בסוגיית הגרעין – במטרה להרוויח זמן, להשאיר פתח לשיחות ולמסמס תקיפה אמריקנית אפשרית. עם זאת, ההערכה היא כי היא עדיין תתעקש לשמר את עקרון העשרת האורניום.
לדבריהם, מדובר יהיה בהתגמשות שהאיראנים ינסו להציג כמשמעותית מאוד, במטרה שארה"ב תתפתה להמשיך בשיחות, אך בפועל לא מדובר יהיה בוויתור משמעותי.
