ויכוח פומבי בסוריה בנוגע לשאלה האם המשטר הטיל מצור על סווידא

ביממה האחרונה מתנהל ויכוח פומבי סביב המצב באזור סווידא, מעוז הדרוזים בדרום סוריה. המחלוקת מתמקדת בשאלה האם האזור נתון למצור שמטיל המשטר בדמשק, זאת בעקבות טענות על שיבושים באספקה לאזור וחסימת צירים, או שמא מדובר במשבר ביטחוני פנימי הגורם בפועל לשיבושים אלה.

מצד השלטון הסורי נשמעת הכחשה גורפת. מושל מחוז סווידא, מצטפא אל-בקור, אמר אתמול בריאיון לערוץ הטלוויזיה הממשלתי "אל-אח'באריה" כי "אין מצור על סווידא".