הוויכוח עלה בעקבות טענות על שיבושים באספקה לאזור וחסימת צירים, מה שפלגים דרוזים שונים רואים כמצור. בדמשק מכחישים וטוענים לזרימת סיוע סדירה לאזור

דורון פסקין | 22 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

ויכוח פומבי בסוריה בנוגע לשאלה האם המשטר הטיל מצור על סווידא

ביממה האחרונה מתנהל ויכוח פומבי סביב המצב באזור סווידא, מעוז הדרוזים בדרום סוריה. המחלוקת מתמקדת בשאלה האם האזור נתון למצור שמטיל המשטר בדמשק, זאת בעקבות טענות על שיבושים באספקה לאזור וחסימת צירים, או שמא מדובר במשבר ביטחוני פנימי הגורם בפועל לשיבושים אלה.

מצד השלטון הסורי נשמעת הכחשה גורפת. מושל מחוז סווידא, מצטפא אל-בקור, אמר אתמול בריאיון לערוץ הטלוויזיה הממשלתי "אל-אח'באריה" כי "אין מצור על סווידא".

לדבריו, למחוז מועברת באופן סדיר אספקת קמח בהיקף של 500-600 טונות בשבוע, לצד כניסת סחורות וסיוע הומניטרי. הוא טען כי מי שמפיץ את הטענה בדבר מצור "מבקש לגרוף רווח פוליטי", וכי הבעיה האמיתית נעוצה בפעילותן של "כנופיות מחוץ לחוק" הפועלות במחוז, מערערות את היציבות ומנסות לשבש את תפקוד מוסדות המדינה.

כוחות המשטר הסורי בעיר סווידא, 16 ביולי 2025

כוחות המשטר הסורי בעיר סווידא, 16 ביולי 2025 | צילום: SAM HARIRI/AFP via Getty Images

