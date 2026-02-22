כניסה
לאחר ההפגנות שהחלו אתמול לציון יום ה-40 לטבח שביצע המשטר במפגינים, דיווחים מאיראן מצביעים על המשך המגמה בעיקר באוניברסיטאות בטהראן

דורון פסקין | 22 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

יום נוסף של הפגנות באוניברסיטאות באיראן; דיווחים על קריאות נגד המשטר ועימותים בין כוחות הבסיג' למפגינים

על פי תיעודים שפורסמו היום ברשתות החברתיות ודיווחים מתוך איראן, סטודנטים באוניברסיטאות ברחבי איראן ממשיכים להפגין נגד המשטר – זה היום השני ברציפות.

אתמול החלו ההפגנות באוניברסיטאות לציון יום ה-40 לטבח שביצע המשטר במפגינים בלילה שבין ה-8 בינואר ל-9 בינואר. עיקר הסרטונים שפורסמו היום הגיעו משתי אוניברסיטאות בבירה טהראן – אוניברסיטת טהראן ואוניברסיטת אמיר כביר.

[embed]https://vimeo.com/1167118449?share=copy&fl=sv&fe=ci[/embed]

הפגנות באיראן היום

הפגנות באיראן היום | צילום מסך

