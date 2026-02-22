יום נוסף של הפגנות באוניברסיטאות באיראן; דיווחים על קריאות נגד המשטר ועימותים בין כוחות הבסיג' למפגינים

בכירים בישראל טוענים כי חיסול של המנהיג העליון של איראן לאו דווקא יביא לנפילת המשטר, אך עשוי להצית תקופה ממושכת של שחיקה, חוסר יציבות פנימית ומאבקי כוח שיפגעו בעוצמתו האסטרטגית