לאחר ההפגנות שהחלו אתמול לציון יום ה-40 לטבח שביצע המשטר במפגינים, דיווחים מאיראן מצביעים על המשך המגמה בעיקר באוניברסיטאות בטהראן
דורון פסקין | 22 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
יום נוסף של הפגנות באוניברסיטאות באיראן; דיווחים על קריאות נגד המשטר ועימותים בין כוחות הבסיג' למפגינים
על פי תיעודים שפורסמו היום ברשתות החברתיות ודיווחים מתוך איראן, סטודנטים באוניברסיטאות ברחבי איראן ממשיכים להפגין נגד המשטר – זה היום השני ברציפות.
אתמול החלו ההפגנות באוניברסיטאות לציון יום ה-40 לטבח שביצע המשטר במפגינים בלילה שבין ה-8 בינואר ל-9 בינואר. עיקר הסרטונים שפורסמו היום הגיעו משתי אוניברסיטאות בבירה טהראן – אוניברסיטת טהראן ואוניברסיטת אמיר כביר.
