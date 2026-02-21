זלנסקי טוען: "שוחררו כ-300 קמ"ר מהשטחים שרוסיה כבשה בדרום"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר אתמול בריאיון לסוכנות הידיעות AFP כי "נכון להיום שוחררו 300 קמ״ר", על ידי צבא אוקראינה, מתוך השטחים שרוסיה כבשה במהלך המלחמה, זאת במסגרת מתקפות-נגד בגזרה הדרומית. ב-AFP ציינו כי לא הצליחו לאמת באופן עצמאי את היקף השטח ואת פרק הזמן שבו הושג.

"אי אפשר לומר שאנחנו מפסידים במלחמה […] בכנות, אנחנו בהחלט לא מפסידים אותה. השאלה היא האם ננצח", אמר זלנסקי. הריאיון נערך ארבעה ימים לפני ציון ארבע שנים לפלישה הרוסית לאוקראינה ב-24 בפברואר 2022.