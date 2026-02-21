כניסה
נשיא אוקראינה אמר בריאיון כי ארצו אינה מפסידה במלחמה, "השאלה היא האם ננצח". בנוגע לדרישה לקיים בחירות אמר: "בואו נהיה כנים – הרוסים רק רוצים להחליף אותי"

דורון פסקין | 21 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

זלנסקי טוען: "שוחררו כ-300 קמ"ר מהשטחים שרוסיה כבשה בדרום"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר אתמול בריאיון לסוכנות הידיעות AFP כי "נכון להיום שוחררו 300 קמ״ר", על ידי צבא אוקראינה, מתוך השטחים שרוסיה כבשה במהלך המלחמה, זאת במסגרת מתקפות-נגד בגזרה הדרומית. ב-AFP ציינו כי לא הצליחו לאמת באופן עצמאי את היקף השטח ואת פרק הזמן שבו הושג.

"אי אפשר לומר שאנחנו מפסידים במלחמה […] בכנות, אנחנו בהחלט לא מפסידים אותה. השאלה היא האם ננצח", אמר זלנסקי. הריאיון נערך ארבעה ימים לפני ציון ארבע שנים לפלישה הרוסית לאוקראינה ב-24 בפברואר 2022.

לפני ימים אחדים פרסם המכון לחקר המלחמה (ISW) בוושינגטון הערכה שלפיה בין 11 ל-15 בפברואר השיבו כוחות אוקראיניים לידיהם כ-201 קמ"ר, בעיקר במרחב זפוריז'יה – קצב שנחשב לגבוה ביותר מאז מתקפות-הנגד של אוקראינה בשנת 2023.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 20 בפברואר 2026

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 20 בפברואר 2026 | צילום: Genya SAVILOV / AFP via Getty Images

