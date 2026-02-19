על פי הדוח, המדינה תאפשר "שילוב מחדש" של לוחמים כורדים שיניחו את נשקם. ארדואן הגיב: "הישג משמעותי"
דורון פסקין | 19 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
טורקיה: דוח המעגן חוקית מעבר להסדרה פוליטית מול המחתרת הכורדית אושר בוועדה בפרלמנט
ועדה בפרלמנט הטורקי אישרה אתמול שלב משמעותי בדרך לניסיון ההיסטורי להביא לסיומו של הסכסוך המזוין בין טורקיה למחתרת הכורדית PKK.
הוועדה, שבה חברים נציגי כלל המפלגות, אימצה ברוב גדול – 47 תומכים מול שני מתנגדים ונמנע אחד – דוח הממליץ על יצירת תשתית משפטית שתאפשר מעבר משלב הפסקת האש לשלב של הסדרה פוליטית.
על פי הדוח, המדינה תאפשר "שילוב מחדש" של לוחמים שיניחו את נשקם, אך מבהירה כי אין מדובר ב"חנינה גורפת" על פעולות העבר.
