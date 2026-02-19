טורקיה: דוח המעגן חוקית מעבר להסדרה פוליטית מול המחתרת הכורדית אושר בוועדה בפרלמנט

בכירים בישראל מעריכים כי נשיא ארה"ב נוטה להחליט על תקיפה בזמן הקרוב, אך מציינים כי הוא עשוי לשנות את עמדתו. לטענתם, הוא שקל לתקוף כבר באמצע חודש ינואר, אך חזר בו לאחר שהבין כי דרוש היקף כוחות גדול יותר במזרח התיכון. במקביל, בישראל הזהירו את חיזבאללה מפני אפשרות שיחליט לסייע לאיראן