גורמי מודיעין בכירים מסרו כי פעולה צבאית עשויה להצית גל חדש של מחאות, אך הצלחתן לאורך זמן והתרחבותן תלויה בגורמים נוספים
יוני בן מנחם | 19 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
ההשפעה האפשרית של פעולה צבאית אמריקנית על חידוש המחאות באיראן
באיראן התקיימו השבוע טקסי האבל לציון היום ה-40 למותם של המפגינים שנהרגו בדיכוי המחאות שפרצו על רקע יוקר המחיה והפכו למחאה פוליטית נגד ההנהגה, ובראשה עלי ח'מינאי. במקביל, התקיימה הפגנה המונית בגרמניה בהשתתפות רזא פהלווי, יורש העצר לשעבר הגולה, שקרא להגברת הלחץ הבין-לאומי על המשטר בטהראן והביע תמיכה במחאה העממית.
גורמי מודיעין בכירים בישראל מעריכים כי למרות דעיכת המחאות, שורר עדיין זעם עמוק בקרב חלק ניכר מהציבור, במיוחד צעירים ומעמדות מוחלשים, בשל יוקר המחיה, הדיכוי הפוליטי והרג המפגינים במחאות הקודמות. קריאות נגד המשטר הושמעו ממרפסות הבתים במקומות שונים באיראן, והן מצביעות על רמה גבוהה של חיכוך של הרחוב האיראני עם המשטר, גם אם אינה מתורגמת להפגנה רחבה בשטח בשלב זה.
אותם גורמים מעריכים כי במקרה של תקיפה צבאית אמריקנית, קיים סיכוי גבוה להתחדשות ההפגנות בערים מרכזיות כמו טהראן, עבאדן ומשהד. ההפגנות עשויות להיות אלימות ומסוכנות, במיוחד אם יהיו פגיעות בנפש או ברכוש אזרחי. מנגד, חשש מפני תגובה צבאית של המשטר עלול לדכא חלק מהמפגינים או להביא אותם להסתתר.
