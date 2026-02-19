ההשפעה האפשרית של פעולה צבאית אמריקנית על חידוש המחאות באיראן

באיראן התקיימו השבוע טקסי האבל לציון היום ה-40 למותם של המפגינים שנהרגו בדיכוי המחאות שפרצו על רקע יוקר המחיה והפכו למחאה פוליטית נגד ההנהגה, ובראשה עלי ח'מינאי. במקביל, התקיימה הפגנה המונית בגרמניה בהשתתפות רזא פהלווי, יורש העצר לשעבר הגולה, שקרא להגברת הלחץ הבין-לאומי על המשטר בטהראן והביע תמיכה במחאה העממית.

גורמי מודיעין בכירים בישראל מעריכים כי למרות דעיכת המחאות, שורר עדיין זעם עמוק בקרב חלק ניכר מהציבור, במיוחד צעירים ומעמדות מוחלשים, בשל יוקר המחיה, הדיכוי הפוליטי והרג המפגינים במחאות הקודמות. קריאות נגד המשטר הושמעו ממרפסות הבתים במקומות שונים באיראן, והן מצביעות על רמה גבוהה של חיכוך של הרחוב האיראני עם המשטר, גם אם אינה מתורגמת להפגנה רחבה בשטח בשלב זה.