דיווח: ממשל טראמפ מתכוון לבנות בסיס צבאי גדול בדרום רצועת עזה עבור הכוח הבין-לאומי

עיתון הגרדיאן הבריטי דיווח היום כי ממשל טראמפ מתכנן להקים ברצועת עזה בסיס צבאי שיאכלס כ-5,000 איש וישתרע על שטח של יותר מ-1,400 דונם. העיתון טען כי המידע מבוסס על מסמכי התקשרות של "מועצת השלום", שהגיעו לידיו.

על פי הדיווח, הבסיס מיועד לשמש מרכז פעילות של "כוח הייצוב הבין-לאומי" (ISF) – כוח רב-לאומי שיורכב מחיילים ממדינות שהתחייבו להשתתף ביוזמה. ה-ISF מתואר כזרוע הביצוע של "מועצת השלום", שתפקידה למשול ברצועה ולנהל את עבודות השיקום ביום שלאחר המלחמה.