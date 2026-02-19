כניסה
לפי דיווח בעיתון הגרדיאן, המסתמך על מסמכים של מועצת השלום שהגיעו לידי המערכת, המתחם ישתרע על יותר מ-1,400 דונם, יאכלס כ-5,000 איש ויכלול עשרות מגדלי שמירה, בונקרים ותשתיות מבוצרות

דורון פסקין | 19 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: ממשל טראמפ מתכוון לבנות בסיס צבאי גדול בדרום רצועת עזה עבור הכוח הבין-לאומי

עיתון הגרדיאן הבריטי דיווח היום כי ממשל טראמפ מתכנן להקים ברצועת עזה בסיס צבאי שיאכלס כ-5,000 איש וישתרע על שטח של יותר מ-1,400 דונם. העיתון טען כי המידע מבוסס על מסמכי התקשרות של "מועצת השלום", שהגיעו לידיו.

על פי הדיווח, הבסיס מיועד לשמש מרכז פעילות של "כוח הייצוב הבין-לאומי" (ISF) – כוח רב-לאומי שיורכב מחיילים ממדינות שהתחייבו להשתתף ביוזמה. ה-ISF מתואר כזרוע הביצוע של "מועצת השלום", שתפקידה למשול ברצועה ולנהל את עבודות השיקום ביום שלאחר המלחמה.

עוד נכתב כי הקמת הבסיס תתבצע בשלבים. המתחם צפוי להיות מבוצר בכבדות, ויכלול 26 מגדלי שמירה משוריינים וניידים, עמדות ירי לנשק קל, בונקרים ומחסני ציוד צבאי. הוא יוקם בדרום הרצועה, באזור הנתון כיום לשליטה ישראלית, ויוקף בגדרות תיל.

רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025

רצועת עזה, 11 באוקטובר 2025 | צילום: AFP via Getty Images

