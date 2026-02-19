המכון למדע וביטחון בין-לאומי: איראן מעמיקה את ההסתרה – "טליקאן 2" בדרך להפוך לבונקר

צילומי לוויין שפרסם המכון למדע וביטחון בין-לאומי (ISIS), גוף מחקר אמריקני המתמקד במעקב וניתוח של תוכנית הגרעין האיראנית, מראים כי האיראנים מגבירים את ניסיונות ההסתרה של מתקן "טליקאן 2" (Taleghan) שבמתחם הצבאי בפרצ'ין.

אחרי שתצלומי לוויין מינואר השנה הצביעו על הקמת "סרקופג" מבטון באתר – מעטפת גלילית מאסיבית שנועדה להסתיר את גג המבנה ולהעניק לו חוזק נוסף מפני תקיפה אווירית עתידית, כעת צילומי לוויין עדכניים מראים כי איראן שמה שכבות אדמה מעל המבנה כדי "לקבור" אותו – כמו בונקר שמכסים בסוללת עפר.