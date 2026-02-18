אי הסכמה בין חיזבאללה ותנועת אמל לצד מפלגת הזרם הלאומי החופשי למפלגות באופוזיציה על אופן הצבעתם של מאות אלפי לבנונים החיים בחו"ל – עשויה להוביל לעתירות ולעיכוב הבחירות המתוכננות להתקיים בחודש מאי. צורת ההצבעה עשויה להשפיע באופן משמעותי על תוצאות הבחירות
דורון פסקין | 18 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
המחלוקת בלבנון על שיטת ההצבעה שעשויה להביא לדחייה של הבחירות לפרלמנט
ב-10 במאי מתוכננות להתקיים בלבנון בחירות מכריעות לפרלמנט, על רקע משבר כלכלי חמור, עימות נוסף מול ישראל ושינויים עמוקים במאזן הכוחות הפנימי והאזורי.
למרות שמנהיגי המדינה מציגים כלפי חוץ חזות של "עסקים כרגיל" ומצהירים כי הבחירות ייערכו במועדן, מאחורי הקלעים מתנהל, כך לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית, מאבק פוליטי ומשפטי עיקש סביב סוגיה אחת המאיימת על עצם קיומן: אופן הצבעת מאות אלפי לבנונים בעלי זכות בחירה המתגוררים מחוץ למדינה. לפי הערכות בתקשורת המקומית, מדובר ב-200 אלף עד 400 אלף מצביעים פוטנציאליים.
