המחלוקת בלבנון על שיטת ההצבעה שעשויה להביא לדחייה של הבחירות לפרלמנט

ב-10 במאי מתוכננות להתקיים בלבנון בחירות מכריעות לפרלמנט, על רקע משבר כלכלי חמור, עימות נוסף מול ישראל ושינויים עמוקים במאזן הכוחות הפנימי והאזורי.

למרות שמנהיגי המדינה מציגים כלפי חוץ חזות של "עסקים כרגיל" ומצהירים כי הבחירות ייערכו במועדן, מאחורי הקלעים מתנהל, כך לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית, מאבק פוליטי ומשפטי עיקש סביב סוגיה אחת המאיימת על עצם קיומן: אופן הצבעת מאות אלפי לבנונים בעלי זכות בחירה המתגוררים מחוץ למדינה. לפי הערכות בתקשורת המקומית, מדובר ב-200 אלף עד 400 אלף מצביעים פוטנציאליים.