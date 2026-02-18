כניסה
אי הסכמה בין חיזבאללה ותנועת אמל לצד מפלגת הזרם הלאומי החופשי למפלגות באופוזיציה על אופן הצבעתם של מאות אלפי לבנונים החיים בחו"ל – עשויה להוביל לעתירות ולעיכוב הבחירות המתוכננות להתקיים בחודש מאי. צורת ההצבעה עשויה להשפיע באופן משמעותי על תוצאות הבחירות

דורון פסקין | 18 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

המחלוקת בלבנון על שיטת ההצבעה שעשויה להביא לדחייה של הבחירות לפרלמנט

ב-10 במאי מתוכננות להתקיים בלבנון בחירות מכריעות לפרלמנט, על רקע משבר כלכלי חמור, עימות נוסף מול ישראל ושינויים עמוקים במאזן הכוחות הפנימי והאזורי.

למרות שמנהיגי המדינה מציגים כלפי חוץ חזות של "עסקים כרגיל" ומצהירים כי הבחירות ייערכו במועדן, מאחורי הקלעים מתנהל, כך לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית, מאבק פוליטי ומשפטי עיקש סביב סוגיה אחת המאיימת על עצם קיומן: אופן הצבעת מאות אלפי לבנונים בעלי זכות בחירה המתגוררים מחוץ למדינה. לפי הערכות בתקשורת המקומית, מדובר ב-200 אלף עד 400 אלף מצביעים פוטנציאליים.

מבנה הפרלמנט הלבנוני, 24 באוקטובר 2022

מבנה הפרלמנט הלבנוני, 24 באוקטובר 2022 | צילום: JOSEPH EID/AFP via Getty Images

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי
השיחות בין אוקראינה לרוסיה בז'נבה – הצדדים הגדירו את המשא ומתן כ"קשה"; עדיין לא נקבע מועד להמשך

דורון פסקין

סבב המשא ומתן הסתיים לאחר דיונים שנמשכו אתמול והיום; ראש צוות המשא ומתן הרוסי: "היה קשה, אך מעשי"; נשיא אוקראינה זלנסקי האשים: "רוסיה גוררת רגליים"

פגישת "מועצת השלום" במהלך הכינוס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי (WEF) בדאבוס, 22 בינואר 2026
מועצת השלום צפויה להתכנס מחר; אחד הנושאים המרכזיים – פירוק חמאס מנשקו

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב יציב אולטימטום של כחודשיים לפירוק נשקו של ארגון הטרור. טורקיה וקטאר צפויות לנסות לקדם החלטה לנסיגת כוחות צה"ל מהקו הצהוב – גם ללא תחילת פירוק ממשי של חמאס מנשקו. ישראל עומדת על פירוק מלא ומיידי – ללא מתווה הדרגתי

צבא לבנון בסיור בדרום לבנון, 25 באוקטובר 2024
צבא לבנון עדכן את הממשלה על פתיחת השלב השני בתוכנית איסוף הנשק

דורון פסקין

לפי דיווחים בלבנון, השלב השני צפוי להימשך כארבעה חודשים, והוא יתמקד באזור שמצפון לנהר הליטני ועד נהר אל-אוולי שבאזור צידון

סמ"ר עפרי יפה ז"ל
לוחם בסיירת צנחנים נהרג בדרום רצועת עזה

צוות מגזין אפוק

דובר צה"ל מסר כי סמ"ר עופרי יפה ז"ל נהרג הלילה כתוצאה מירי דו צדדי של הכוחות. נסיבות האירוע מתוחקרות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
בישראל מעריכים: המחלוקות בין איראן לארה"ב נותרו משמעותיות; האפשרות לעימות צבאי מתקרבת

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי המסרים שמגיעים מוושינגטון הם כי מרחב הפשרה האמריקני הצטמצם ונשיא ארה"ב לא מוכן לוותר על הקווים האדומים שלו

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, 30 בינואר 2026
שר החוץ האיראני בסיום השיחות בז'נבה: "הצלחנו להגיע להסכמה כללית על סדרה של עקרונות מנחים"

דורון פסקין

לאחר כשלוש שעות וחצי של שיחות עקיפות, אמר עבאס עראקצ'י כי "לא נקבע מועד ספציפי לסבב הבא. הוסכם ששני הצדדים יעשו עבודה מסוימת על נוסחים של הסכם אפשרי ולאחר מכן נשקול מועד לסבב שלישי"

