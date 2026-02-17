לפי הודעת הצבא הניגרי, מדובר באנשי מקצוע "טכניים" שלא מיועדים להשתתף בפעילות לחימה, אלא לעזור לצבא המקומי לשפר את יכולותיו, על רקע אתגרי הביטחון במדינה
דורון פסקין | 17 בפברואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
כ-100 חיילים אמריקנים הגיעו למשימת אימון ומודיעין בניגריה
מטה ההגנה של ניגריה (DHQ) הודיע אתמול כי כ-100 אנשי צבא אמריקנים, לצד ציוד נלווה, הגיעו למדינה ונחתו בשדה התעופה בעיר באוצ'י שבצפון-מזרח ניגריה.
לפי ההודעה הרשמית, מדובר באנשי מקצוע "טכניים" שמטרתם לבצע משימות הדרכה, ייעוץ וסיוע טכני ומודיעיני – ולא להשתתף בפעילות לחימה.
דובר ה-DHQ, הגנרל סמאילה אובה, הדגיש כי כלל הפעילות תתבצע “תחת הסמכות, ההכוונה והשליטה” של ממשלת ניגריה ובתיאום מלא עם הכוחות המקומיים.
