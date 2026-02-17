כניסה
הסבב השני במסגרת המשא ומתן בין איראן לארה"ב ייצא היום לדרך בשוויץ; בכירים בירושלים טוענים כי טהראן מנסה לרכך את עמדת ממשל טראמפ באמצעות הצעות כלכליות

יוני בן מנחם | 17 בפברואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

השיחות בז'נבה – האם איראן תצליח לרכך את העמדה האמריקנית?

הסבב השני של המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן צפוי להיפתח היום בז'נבה. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי לקראת השיחות מנסה משטר האייתולות לרכך את עמדת הממשל האמריקני באמצעות הצעות בעלות אופי כלכלי. המטרה היא לשדר לארה"ב כי תוכל להפיק רווח מסוים מהסכם שיעסוק בנושא הגרעין בלבד.

אימות לכך התקבל אתמול לאחר שסוכנות הידיעות האיראנית "פארס" ציטטה את סגן שר החוץ האיראני לעניינים כלכליים, חמיד קנברי, שאמר כי טהראן שואפת להסכם גרעין עם ארה"ב שיניב תועלת לשני הצדדים. לדבריו, השיחות עשויות לכלול פתיחת הזדמנויות להשקעות אמריקניות בתחומי האנרגיה והכרייה. הוא הדגיש כי לשם הבטחת יציבותו של ההסכם לאורך זמן, חיוני שגם ארה"ב תפיק ממנו רווחים כלכליים משמעותיים ובעלי תשואה מהירה. עוד ציין כי המגעים נוגעים לאינטרסים משותפים בשדות נפט וגז, להשקעות בתחום הכרייה ואף לרכישת מטוסים. לדבריו, הסכם הגרעין שנחתם ב-2015 עם המעצמות לא כלל אינטרס כלכלי ישיר עבור ארה"ב.

במקביל אמר סגן שר חוץ איראני נוסף, מג'יד תכת-רואנג'י, בריאיון לרשת BBC כי איראן מוכנה לשקול ויתורים במסגרת הסכם גרעין, בתמורה להסרת הסנקציות. לדבריו, הכדור מצוי כעת במגרשה של ארה"ב, ועליה להוכיח את רצינותה בקידום הסכם.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

