עיתון הניו יורק פוסט פרסם היום סקר שלדבריו בוצע על ידי מכון המחקר YouGov בקרב הציבור בלבנון ובסוריה, ומציג תמונת מצב עדכנית בנוגע להלך הרוח בלבנון ובסוריה לגבי ישראל, ארה"ב וסוגיות פנים
דורון פסקין | 16 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
סקר: רוב בלבנון בעד פירוק חיזבאללה, כמעט מחצית מהסורים בעד נורמליזציה עם ישראל
פחות משנה וחצי לאחר נפילתו של משטר אסד בדצמבר 2024, וכשנה וחצי לאחר סיום המלחמה בלבנון והצהרות הממשלה בביירות על כוונתה לפרק את חיזבאללה מנשקו, סקר חדש מציג תמונת מצב עדכנית בנוגע לדעת הקהל בסוריה ובלבנון.
עיתון הניו יורק פוסט פרסם היום את הסקר וציין כי הוא נערך על ידי מכון המחקר הבין-לאומי YouGov, בהזמנת הארגון הפרו-ישראלי "המועצה לביטחון אמריקה" (CSA). במדגם השתתפו 260 נשאלים בסוריה ו-252 בלבנון, כולם מעל גיל 18. הסקר נערך בין 8-15 בינואר 2026, וטעות הדגימה המוצהרת עומדת על כ-5%.
הממצאים מצביעים על היחלשות ניכרת של ההשפעה האיראנית ועל פתיחות גוברת לשיח על שלום עם ישראל – בעיקר בצד הסורי.
