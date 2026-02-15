כניסה
סולטאן אחמד בן סוליים, מאדריכלי חזון "דובאי כמרכז סחר עולמי", ומי שנחשב לאחת הדמויות הבולטות בגל הנורמליזציה הכלכלית בין ישראל לאמירויות, מסיים שני עשורים כיו"ר וכמנכ"ל חברת DP World לאחר לחץ בין-לאומי על החברה, הנחשבת לאחת המשמעותיות ביותר לכלכלת המדינה

דורון פסקין | 15 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

האיש שמאחורי אימפריית הנמלים בדובאי הודח מתפקידו על רקע אזכור שמו במסמכי אפשטיין

טלטלה חריגה פקדה את אחת החברות המרכזיות בכלכלת דובאי ואחת השחקניות החשובות בתעשיית הספנות העולמית.

מפעילת הנמלים והלוגיסטיקה של דובאי, DP World, הודיעה ב-13 בפברואר על שינוי בצמרת: סולטאן אחמד בן סוליים – שנחשב במשך שנים לאחד מאדריכלי חזון "דובאי כמרכז סחר עולמי" – סיים את תפקידו לאחר כשני עשורים כיו"ר וכעשור כמנכ"ל. במקומו מונה עיסא כאזם ליו"ר, ויובראג' נאראיאן למנכ"ל הקבוצה.

לפי דיווחים בתקשורת הבין-לאומית, העיתוי אינו מקרי. המהלך הגיע על רקע לחץ גובר בעקבות פרסומים ותכתובות שבהם נקשר שמו של בן סוליים במסגרת מסמכי אפשטיין. מן המסמכים עלו שאלות באשר לקשרי עבר בינו לבין אפשטיין, לרבות לאחר הרשעתו של האחרון בשנים 2008-2024.

מאדריכלי חזון "דובאי כמרכז סחר עולמי", סולטאן אחמד בן סוליים, 25 באוגוסט 2023 | צילום: Sajjad HUSSAIN / AFP via Getty Images

