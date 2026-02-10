כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה צפוי להציג לנשיא ארה"ב את הקווים האדומים של ישראל במקרה של הגעה להסכם. ברקע: חשש ישראלי כי מיקוד בנושא הגרעין יותיר מחוץ להסכם נושאים מהותיים עבור ישראל

יוני בן מנחם | 10 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

נתניהו יוצא לוושינגטון – האם יצליח להשפיע על המשא ומתן מול איראן?

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ימריא היום בצהריים לוושינגטון, לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בבית הלבן. הפגישה צפויה להתמקד באפשרות להשגת הסכם בין ארה"ב לאיראן. לפגישה יתלוו מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, האלוף רומן גופמן, וממלא מקום ראש המטה לביטחון לאומי, גיל רייך.

גורמים מדיניים בירושלים מסרו כי נתניהו ביקש להקדים את מועד הפגישה, שתוכננה במקור לשבוע הבא, על רקע דאגתה של ישראל מסבב המשא ומתן הראשון בין ארה"ב לאיראן, שהתקיים בשבוע שעבר בעומאן. בירושלים חוששים כי מיקוד הדיונים בסוגיית הגרעין בלבד יותיר מחוץ להסכם נושאים שלדבריהם מהווים איום קיומי על ישראל – ובראשם איום הטילים הבליסטיים והמשך התמיכה האיראנית, בכסף ובאמצעי לחימה, בשלוחותיה במזרח התיכון.

אותם גורמים מסרו כי השליחים האמריקנים, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, המובילים את המגעים עם איראן, תומכים בהשגת הסכם ומסתייגים מפעולה צבאית. ברקע ישנם לחצים כבדים שמפעילות טורקיה ומדינות ערב על טראמפ להגיע להסכם עם איראן ולהימנע מצעד צבאי שעלול להצית מלחמה אזורית. בשלב זה, טראמפ טרם קיבל החלטה סופית. במקביל, נמשך תגבור הכוחות האמריקניים באזור המפרץ, ועדיין לא נקבע מועד לסבב שיחות נוסף בין וושינגטון לטהרן.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישתם בבית הלבן, 4 בפברואר 2025

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בפגישתם בבית הלבן, 4 בפברואר 2025 | צילום: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, 27 בינואר 2026
הסערה הפוליטית בבריטניה – הלחץ על ראש הממשלה סטארמר גובר

דורון פסקין

הטענות בנוגע להליך מינויו של שגריר בריטניה לשעבר בארה"ב ממשיכות לעורר מה שמסתמן כמשבר פוליטי חריף, בעקבות חשיפת קשריו עם ג'פרי אפשטיין. אתמול הודיע ראש הסגל של סטארמר על התפטרותו

יו"ר הסוכנות לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, 25 בספטמבר 2023
יו"ר הסוכנות לאנרגיה גרעינית של איראן: הוצאת אורניום מהמדינה לא עומדת על הפרק

דורון פסקין

לטענתו של מוחמד אסלאמי, הדיווחים בתקשורת הבין-לאומית אינם נכונים, והנושא כלל לא נדון בשיחות המשא ומתן

מזכ"לית "מפלגת העם האסלאמית" באיראן ויו"ר "החזית הרפורמיסטית", אזאר מנסורי
דיווח: משמרות המהפכה עצרו מספר בכירים במחנה הרפורמיסטי במדינה

אורן שלום

אחת העצורות היא אזאר מנסורי, מזכ"לית "מפלגת העם האסלאמית" באיראן ויו"ר "החזית הרפורמיסטית", לה יוחס תפקיד מרכזי בקמפיין הבחירות של הנשיא פזשכיאן. לפי הדיווחים, גל המעצרים החל בעקבות תמיכה במפגינים וקריאה להחלפתו של ח'מינאי

כוחות צה"ל פועלים באזור הגבול
מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית נעצר במבצע לילי בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

כוחות צה"ל פשטו על על מבנה באזור הר דב ועצרו את הבכיר, בעקבות מידע מודיעיני שנאסף בשבועות האחרונים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
המלכוד במשא ומתן והלחץ האמריקני – האם השיחות מול איראן ייקלעו למבוי סתום?

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מציינים כי ההתעקשות האיראנית על "הזכות להעשיר" מול הדרישה האמריקנית ל"אפס העשרה" מצמצמת משמעותית את מרחב הפשרה בשיחות. ראש הממשלה צפוי להזהיר את נשיא ארה"ב ממשיכת זמן איראנית

נשיא סומליה, חסן שייח' מחמוד, 29 במאי 2023
נשיא סומליה: "לא נאפשר הקמה של בסיס ישראלי בסומלילנד; ניאבק בהתאם ליכולתנו"

דורון פסקין

חסן שייח' מחמוד הצהיר כי נוכחות ישראלית עלולה לשמש "מקפצה" לפגיעה במדינות שכנות באזור קרן אפריקה והים האדום

שתפו: