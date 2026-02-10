בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה צפוי להציג לנשיא ארה"ב את הקווים האדומים של ישראל במקרה של הגעה להסכם. ברקע: חשש ישראלי כי מיקוד בנושא הגרעין יותיר מחוץ להסכם נושאים מהותיים עבור ישראל
יוני בן מנחם | 10 בפברואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
נתניהו יוצא לוושינגטון – האם יצליח להשפיע על המשא ומתן מול איראן?
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ימריא היום בצהריים לוושינגטון, לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בבית הלבן. הפגישה צפויה להתמקד באפשרות להשגת הסכם בין ארה"ב לאיראן. לפגישה יתלוו מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, האלוף רומן גופמן, וממלא מקום ראש המטה לביטחון לאומי, גיל רייך.
גורמים מדיניים בירושלים מסרו כי נתניהו ביקש להקדים את מועד הפגישה, שתוכננה במקור לשבוע הבא, על רקע דאגתה של ישראל מסבב המשא ומתן הראשון בין ארה"ב לאיראן, שהתקיים בשבוע שעבר בעומאן. בירושלים חוששים כי מיקוד הדיונים בסוגיית הגרעין בלבד יותיר מחוץ להסכם נושאים שלדבריהם מהווים איום קיומי על ישראל – ובראשם איום הטילים הבליסטיים והמשך התמיכה האיראנית, בכסף ובאמצעי לחימה, בשלוחותיה במזרח התיכון.
אותם גורמים מסרו כי השליחים האמריקנים, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, המובילים את המגעים עם איראן, תומכים בהשגת הסכם ומסתייגים מפעולה צבאית. ברקע ישנם לחצים כבדים שמפעילות טורקיה ומדינות ערב על טראמפ להגיע להסכם עם איראן ולהימנע מצעד צבאי שעלול להצית מלחמה אזורית. בשלב זה, טראמפ טרם קיבל החלטה סופית. במקביל, נמשך תגבור הכוחות האמריקניים באזור המפרץ, ועדיין לא נקבע מועד לסבב שיחות נוסף בין וושינגטון לטהרן.
