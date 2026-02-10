נתניהו יוצא לוושינגטון – האם יצליח להשפיע על המשא ומתן מול איראן?

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ימריא היום בצהריים לוושינגטון, לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ בבית הלבן. הפגישה צפויה להתמקד באפשרות להשגת הסכם בין ארה"ב לאיראן. לפגישה יתלוו מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, האלוף רומן גופמן, וממלא מקום ראש המטה לביטחון לאומי, גיל רייך.

גורמים מדיניים בירושלים מסרו כי נתניהו ביקש להקדים את מועד הפגישה, שתוכננה במקור לשבוע הבא, על רקע דאגתה של ישראל מסבב המשא ומתן הראשון בין ארה"ב לאיראן, שהתקיים בשבוע שעבר בעומאן. בירושלים חוששים כי מיקוד הדיונים בסוגיית הגרעין בלבד יותיר מחוץ להסכם נושאים שלדבריהם מהווים איום קיומי על ישראל – ובראשם איום הטילים הבליסטיים והמשך התמיכה האיראנית, בכסף ובאמצעי לחימה, בשלוחותיה במזרח התיכון.