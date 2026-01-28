כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא סוריה מבקר במוסקבה ונפגש עם נשיא רוסיה שהצהיר: "אני יודע שיש עוד הרבה מאוד מה לשקם בסוריה; מוכנים לעבודה משותפת"

דורון פסקין | 28 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

פוטין בפתח הפגישה עם א-שרע: "תמיד תמכנו בהשבת השלמות הטריטוריאלית של סוריה"

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נפגש היום בקרמלין עם נשיא סוריה, אחמד א-שרע, המקיים ביקור מדיני במוסקבה.

בפתח הפגישה אמר פוטין, שדבריו צוטטו בסוכנות הידיעות הרשמית TASS, כי מוסקבה "עוקבת בקפידה" אחר מאמצי ההנהגה הסורית החדשה להשבת השלמות הטריטוריאלית של סוריה, ואף בירך את א-שרע על כך שהתהליך, לדבריו, "תופס תאוצה"

"תמיד תמכנו בהשבת השלמות הטריטוריאלית של סוריה […] ואנו תומכים בכיוון הזה ובכל מאמציכם", אמר פוטין. הוא הדגיש במיוחד את מה שכינה "האינטגרציה של מעבר לפרת" – כינוי לאזור שממזרח לנהר הפרת בצפון-מזרח סוריה: "אני סבור שהאינטגרציה של מעבר לפרת היא ללא ספק הצעד החשוב ביותר בכיוון הזה […] אני מברך אתכם על כך".

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, במהלך ביקורו של א-שרע בקרמלין היום

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, במהלך ביקורו של א-שרע בקרמלין היום | צילום: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן
דיווחים ערביים: מרוץ דיפלומטי ערבי לבלימת תקיפה אמריקנית באיראן

דורון פסקין

לפי כלי תקשורת ערביים, סעודיה, קטאר ומצרים מגבירות מגעים מול טהראן ווושינגטון, תוך ניסיון לתווך ביניהן, על רקע חשש מהסלמה אזורית

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 30 בספטמבר 2022
מחקר חדש: רוסיה רחוקה מניצחון; מציגה קצב התקדמות איטי "בצורה יוצאת דופן"

דורון פסקין

מכון המחקר האמריקני CSIS סותר את הנרטיב שמציג הקרמלין לפיו הצבא הרוסי יוזם ומתקדם בשטח. לטענתו – רוסיה רושמת הישגים טריטוריאליים זעירים לצד מחירים גבוהים מאוד

המועמד לראשות ממשלת עיראק, נורי אל-מאלכי, 11 בנובמבר 2025
וושינגטון מזהירה, טהראן דוחפת: המאבק על חזרתו של נורי אל-מאלכי לראשות ממשלת עיראק

יוני בן מנחם

אל-מאלכי, שכיהן בעבר כראש ממשלת עיראק, נחשב למקורב לאיראן. אמש הצהיר טראמפ: "אם ייבחר, ארה"ב לא תסייע עוד לעיראק"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 27 בינואר 2026
טראמפ: "ארמדה נוספת בדרך לאיראן, נראה מה יקרה"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב התייחס הלילה לשליחת הכוחות האמריקנים לאזור אך ציין: "אני מקווה שהם יעשו עסקה. הם היו צריכים לעשות עסקה כבר בפעם הראשונה". במקביל, יורש העצר הסעודי הבהיר כי ארצו לא תאפשר שימוש בשטחה לצורך פעולה צבאית נגד איראן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו: לא נאפשר הקמת מדינה פלסטינית וכניסת חיילים קטארים וטורקים לעזה – ישראל תשלוט ביטחונית בכל המרחב

צוות מגזין אפוק

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025
דיווח: טורקיה בוחנת צעדי חירום באזור הגבול במקרה של קריסת המשטר האיראני

דורון פסקין

לפי אתר "מידל איסט איי" הפרו קטארי, באנקרה דנים במספר אפשרויות במטרה למנוע גל הגירה איראני לתוך המדינה ומשבר פליטים. בין האפשרויות עליהן דווח – הקמת אזור חיץ

שתפו: