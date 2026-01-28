פוטין בפתח הפגישה עם א-שרע: "תמיד תמכנו בהשבת השלמות הטריטוריאלית של סוריה"

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נפגש היום בקרמלין עם נשיא סוריה, אחמד א-שרע, המקיים ביקור מדיני במוסקבה.

בפתח הפגישה אמר פוטין, שדבריו צוטטו בסוכנות הידיעות הרשמית TASS, כי מוסקבה "עוקבת בקפידה" אחר מאמצי ההנהגה הסורית החדשה להשבת השלמות הטריטוריאלית של סוריה, ואף בירך את א-שרע על כך שהתהליך, לדבריו, "תופס תאוצה"