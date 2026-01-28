נשיא סוריה מבקר במוסקבה ונפגש עם נשיא רוסיה שהצהיר: "אני יודע שיש עוד הרבה מאוד מה לשקם בסוריה; מוכנים לעבודה משותפת"
דורון פסקין | 28 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
פוטין בפתח הפגישה עם א-שרע: "תמיד תמכנו בהשבת השלמות הטריטוריאלית של סוריה"
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נפגש היום בקרמלין עם נשיא סוריה, אחמד א-שרע, המקיים ביקור מדיני במוסקבה.
בפתח הפגישה אמר פוטין, שדבריו צוטטו בסוכנות הידיעות הרשמית TASS, כי מוסקבה "עוקבת בקפידה" אחר מאמצי ההנהגה הסורית החדשה להשבת השלמות הטריטוריאלית של סוריה, ואף בירך את א-שרע על כך שהתהליך, לדבריו, "תופס תאוצה"
"תמיד תמכנו בהשבת השלמות הטריטוריאלית של סוריה […] ואנו תומכים בכיוון הזה ובכל מאמציכם", אמר פוטין. הוא הדגיש במיוחד את מה שכינה "האינטגרציה של מעבר לפרת" – כינוי לאזור שממזרח לנהר הפרת בצפון-מזרח סוריה: "אני סבור שהאינטגרציה של מעבר לפרת היא ללא ספק הצעד החשוב ביותר בכיוון הזה […] אני מברך אתכם על כך".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו