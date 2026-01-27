לפי הפייננשל טיימס, וושינגטון מתנה ערבויות ביטחוניות לאוקראינה בהסכם עם מוסקבה; קייב דורשת התחייבויות אמריקניות עוד לפני הגעה להסכם
דורון פסקין | 27 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: ארה"ב במסר לאוקראינה – כדי להגיע להסכם עם רוסיה יש לוותר על שטחים בדונבאס
ביום ראשון האחרון טען נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, במסיבת עיתונאים בווילנה כי הושלם מסמך המפרט את ערבויות הביטחון האמריקניות לאוקראינה: "עבורנו, ערבויות ביטחון הן בראש ובראשונה ערבויות מארה"ב. המסמך מוכן במאה אחוז, ואנו ממתינים לשותפינו שיאשרו את המועד והמקום לחתימתו".
ערבויות ביטחוניות מארה"ב הן למעשה ערבויות למימוש ההסכם לסיום המלחמה. המשמעות – ארה"ב מתחייבת כי היא תבוא לעזרת אוקראינה במידה ורוסיה תפר את ההסכם.
למרות טענותיו של זלנסקי, לפיהן חתימה על ערבויות אלה צפויה בקרוב, עיתון פייננשל טיימס הבריטי דיווח היום כי ממשל טראמפ העביר לאוקראינה מסר שלפיו מתן ערבויות ביטחוניות אמריקניות יהיה מותנה בהגעה להסכם שלום עם רוסיה, שיכלול ויתור אוקראיני על שליטה בחבל דונבאס.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו