דיווח: ארה"ב במסר לאוקראינה – כדי להגיע להסכם עם רוסיה יש לוותר על שטחים בדונבאס

ביום ראשון האחרון טען נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, במסיבת עיתונאים בווילנה כי הושלם מסמך המפרט את ערבויות הביטחון האמריקניות לאוקראינה: "עבורנו, ערבויות ביטחון הן בראש ובראשונה ערבויות מארה"ב. המסמך מוכן במאה אחוז, ואנו ממתינים לשותפינו שיאשרו את המועד והמקום לחתימתו".

ערבויות ביטחוניות מארה"ב הן למעשה ערבויות למימוש ההסכם לסיום המלחמה. המשמעות – ארה"ב מתחייבת כי היא תבוא לעזרת אוקראינה במידה ורוסיה תפר את ההסכם.