כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי הפייננשל טיימס, וושינגטון מתנה ערבויות ביטחוניות לאוקראינה בהסכם עם מוסקבה; קייב דורשת התחייבויות אמריקניות עוד לפני הגעה להסכם

דורון פסקין | 27 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: ארה"ב במסר לאוקראינה – כדי להגיע להסכם עם רוסיה יש לוותר על שטחים בדונבאס

ביום ראשון האחרון טען נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, במסיבת עיתונאים בווילנה כי הושלם מסמך המפרט את ערבויות הביטחון האמריקניות לאוקראינה: "עבורנו, ערבויות ביטחון הן בראש ובראשונה ערבויות מארה"ב. המסמך מוכן במאה אחוז, ואנו ממתינים לשותפינו שיאשרו את המועד והמקום לחתימתו".

ערבויות ביטחוניות מארה"ב הן למעשה ערבויות למימוש ההסכם לסיום המלחמה. המשמעות – ארה"ב מתחייבת כי היא תבוא לעזרת אוקראינה במידה ורוסיה תפר את ההסכם.

למרות טענותיו של זלנסקי, לפיהן חתימה על ערבויות אלה צפויה בקרוב, עיתון פייננשל טיימס הבריטי דיווח היום כי ממשל טראמפ העביר לאוקראינה מסר שלפיו מתן ערבויות ביטחוניות אמריקניות יהיה מותנה בהגעה להסכם שלום עם רוסיה, שיכלול ויתור אוקראיני על שליטה בחבל דונבאס.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 28 בדצמבר 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 28 בדצמבר 2025 | צילום: Joe Raedle/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
באקו, בירת אזרבייג'ן, 6 ביוני 2021
סוכל ניסיון פיגוע נגד שגרירות בבירת אזרבייג'ן; דיווח רוסי: היעד היה שגרירות ישראל

דורון פסקין

שלושה אזרחים אזרים נעצרו בחשד שתכננו מתקפת טרור ממניע דתי וקיימו קשרים עם זרוע של דאע"ש

מפגינים במהלך המחאה באיראן, 8 בינואר 2026
דיווח: כ-6,000 מקרי מוות מאומתים באיראן; כ-17,000 מקרים נוספים בבדיקה

דורון פסקין

לפי HRANA, מספר ההרוגים ממשיך לעלות, על רקע דיווחים של האו"ם ותקשורת זרה על מעצרים גם בבתי חולים

מעבר רפיח, 27 בינואר 2026
דיווח בקטאר: מעבר רפיח ייפתח מחר באופן חלקי

יוני בן מנחם

לפי העיתון אל-ערבי אלג'דיד, פתיחת המעבר מחר תהיה במטרה להכינו לקראת שבוע הבא, אז הוא צפוי להיפתח רשמית גם לתנועת נוסעים משני הכיוונים

כוחות צה"ל במהלך מבצע לב אמיץ להשבתו של רן גואילי ז"ל
המודיעין, החקירה והמבצע: כך הושג המודיעין שאפשר את איתור גופתו של רס"ל רן גואילי ז"ל

אורן שלום

שב"כ חשף פרטים חדשים על מה שהוביל ליציאה למבצע "לב אמיץ" להשבתו של גואילי

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
מזכ"ל חיזבאללה: האם נתערב במידה ואיראן תותקף? "זה ייקבע בזמן אמת, בהתאם לאינטרס באותה עת"

דורון פסקין

נעים קאסם טען כי "גורמים" שונים פנו לחיזבאללה בבקשה שלא יתערב בעימות בין ארה"ב וישראל לאיראן. לדבריו, "מי שמוסר את לבנון לחסות אמריקנית ומיישם את הפרויקט האמריקני-ישראלי – הוא זה שמעמיד אותה במקום הזה"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 ביולי 2025
נשיא לבנון: "העמדה הישראלית מונעת את חזרת הביטחון לדרום לבנון"

דורון פסקין

ג'וזף עון האשים את ישראל וטען כי לבנון מנהלת מגעים לכנס את ועדת הפיקוח על הפסקת האש במטרה להבטיח את נסיגת כוחות צה"ל לצד פריסה מלאה של צבא לבנון עד לקו הגבול

שתפו: