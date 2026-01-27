לפי HRANA, מספר ההרוגים ממשיך לעלות, על רקע דיווחים של האו"ם ותקשורת זרה על מעצרים גם בבתי חולים
דיווח: כ-6,000 מקרי מוות מאומתים באיראן; כ-17,000 מקרים נוספים בבדיקה
ארגון זכויות האדם האיראני HRANA פרסם הלילה, באמצעות סוכנות הידיעות שלו, עדכון מצטבר נכון לאתמול בנוגע לנפגעים בגל המחאה באיראן.
לפי הדיווח, קיים חשד כי מספר ההרוגים הכולל כבר עומד על 23,217 בני אדם – מהם 6,126 מקרי מוות מאומתים, ועוד 17,091 מקרי מוות שעדיין מצויים בתהליך בדיקה ואימות.
על פי הנתונים, מספר העצורים מאז תחילת המחאות הגיע ל-41,880, בעוד ש-11,009 בני אדם סובלים מפציעות קשות. עוד נמסר כי תועדו 245 מקרים של שידור “הודאות בכפייה” של עצורים, אשר הוצגו כמי שקיבלו לכאורה הנחיות מגורמים בחו"ל להשתתף במחאות.
