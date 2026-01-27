כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי HRANA, מספר ההרוגים ממשיך לעלות, על רקע דיווחים של האו"ם ותקשורת זרה על מעצרים גם בבתי חולים

דורון פסקין | 27 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: כ-6,000 מקרי מוות מאומתים באיראן; כ-17,000 מקרים נוספים בבדיקה

ארגון זכויות האדם האיראני HRANA פרסם הלילה, באמצעות סוכנות הידיעות שלו, עדכון מצטבר נכון לאתמול בנוגע לנפגעים בגל המחאה באיראן.

לפי הדיווח, קיים חשד כי מספר ההרוגים הכולל כבר עומד על 23,217 בני אדם – מהם 6,126 מקרי מוות מאומתים, ועוד 17,091 מקרי מוות שעדיין מצויים בתהליך בדיקה ואימות.

על פי הנתונים, מספר העצורים מאז תחילת המחאות הגיע ל-41,880, בעוד ש-11,009 בני אדם סובלים מפציעות קשות. עוד נמסר כי תועדו 245 מקרים של שידור “הודאות בכפייה” של עצורים, אשר הוצגו כמי שקיבלו לכאורה הנחיות מגורמים בחו"ל להשתתף במחאות.

מפגינים במהלך המחאה באיראן, 8 בינואר 2026

מפגינים במהלך המחאה באיראן, 8 בינואר 2026 | צילום: Kamran / Middle East Images / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מעבר רפיח, 27 בינואר 2026
דיווח בקטאר: מעבר רפיח ייפתח מחר באופן חלקי

יוני בן מנחם

לפי העיתון אל-ערבי אלג'דיד, פתיחת המעבר מחר תהיה במטרה להכינו לקראת שבוע הבא, אז הוא צפוי להיפתח רשמית גם לתנועת נוסעים משני הכיוונים

כוחות צה"ל במהלך מבצע לב אמיץ להשבתו של רן גואילי ז"ל
המודיעין, החקירה והמבצע: כך הושג המודיעין שאפשר את איתור גופתו של רס"ל רן גואילי ז"ל

אורן שלום

שב"כ חשף פרטים חדשים על מה שהוביל ליציאה למבצע "לב אמיץ" להשבתו של גואילי

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
מזכ"ל חיזבאללה: האם נתערב במידה ואיראן תותקף? "זה ייקבע בזמן אמת, בהתאם לאינטרס באותה עת"

דורון פסקין

נעים קאסם טען כי "גורמים" שונים פנו לחיזבאללה בבקשה שלא יתערב בעימות בין ארה"ב וישראל לאיראן. לדבריו, "מי שמוסר את לבנון לחסות אמריקנית ומיישם את הפרויקט האמריקני-ישראלי – הוא זה שמעמיד אותה במקום הזה"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 ביולי 2025
נשיא לבנון: "העמדה הישראלית מונעת את חזרת הביטחון לדרום לבנון"

דורון פסקין

ג'וזף עון האשים את ישראל וטען כי לבנון מנהלת מגעים לכנס את ועדת הפיקוח על הפסקת האש במטרה להבטיח את נסיגת כוחות צה"ל לצד פריסה מלאה של צבא לבנון עד לקו הגבול

לוחמים במיליציית "אלחשד א-שעבי" השיעית בעיראק, 1 בנובמבר 2016
בצל אפשרות לפעולה אמריקנית – איראן ושלוחותיה מחריפות את המסרים כלפי ישראל וארה"ב

דורון פסקין

על רקע הנוכחות האמריקנית באזור, הציר האיראני מסלים את השיח. הלילה קרא מזכ"ל "כתאיב חיזבאללה" בעיראק ללוחמיו "להיערך למלחמה כוללת, בתמיכה ובסיוע לרפובליקה האסלאמית של איראן"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנסת היום
נתניהו: "כל ניסיון של איראן לפגוע בנו ייתקל בתגובה נחרצת. זו תהיה טעות אחת יותר מדי"

אורן שלום

סיכום דבריו של ראש הממשלה בדיון מיוחד בכנסת בנוכחות ראש ממשלת אלבניה

שתפו: