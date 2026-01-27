דיווח: כ-6,000 מקרי מוות מאומתים באיראן; כ-17,000 מקרים נוספים בבדיקה

נעים קאסם טען כי "גורמים" שונים פנו לחיזבאללה בבקשה שלא יתערב בעימות בין ארה"ב וישראל לאיראן. לדבריו, "מי שמוסר את לבנון לחסות אמריקנית ומיישם את הפרויקט האמריקני-ישראלי – הוא זה שמעמיד אותה במקום הזה"