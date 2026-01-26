כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בישראל טוענים כי ועדת הטכנוקרטים צפויה לאפשר לחמאס דריסת רגל עקיפה בניהול האזרחי של הרצועה, מה שעלול להותיר אותו בעמדת כוח ולפגוע ביכולת לשנות את המציאות בעזה לאחר המלחמה

יוני בן מנחם | 26 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

בישראל מזהירים מפני המשך שליטה של חמאס ברצועת עזה מאחורי הקלעים

במהלך השבוע האחרון החלה לפעול באופן רשמי "הוועדה הטכנוקרטית", בראשות עלי שעת', שאמורה לדאוג לענייני ניהול רצועת עזה כחלק מהתוכנית האמריקנית.

עד כה קיימה הוועדה שורת פגישות פנימיות שנועדו לבחון הסדרים ותוכניות יישום לשלב הנוכחי, בדגש על החייאה כלכלית והגברת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. במקביל, קיימה הוועדה פגישות עם גורמים ערביים ובין-לאומיים.

עם זאת, אחד מחברי הוועדה, ששוחח עם העיתון "אל-קודס אל-ערבי" בעילום שם, הביע חשש כבד מהמשך עיכוב ביכולתה של הוועדה לפעול בשטח. לדבריו, ישראל מונעת את מעבר חברי הוועדה ממצרים לרצועת עזה. הוועדה דורשת כי מעבר חבריה אל הרצועה וממנה יתבצע ללא מגבלות או חסמים – דרישה המחייבת, לשיטתה, את פתיחתו המלאה של מעבר רפיח מול מצרים. עד כה, לטענתו, לא התקבלה כל תשובה חיובית בנושא.

רצועת עזה, 8 באוגוסט 2025

רצועת עזה, 8 באוגוסט 2025 | צילום: BASHAR TALEB/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
רס"ל רן גואילי ז"ל
צה"ל פתח במבצע לאיתור גופתו של רן גואילי

אורן שלום

לשכת ראש הממשלה הודיעה כי הכוחות מבצעים מאז סוף השבוע מבצע רחב היקף המתקיים בבית קברות בצפון רצועת עזה

המלך עבדאללה השני במהלך ביקור במרכז האימונים למבצעים מיוחדים KASOTC בעמאן, ירדן. 14 ביוני 2023
מלך ירדן הורה לצבא לגבש אסטרטגיה כוללת לרפורמה והתאמת יכולות הצבא לאיומים האזוריים

דורון פסקין

עבדאללה דורש טרנספורמציה מבנית בצבא בתוך שלוש שנים: חיזוק הכשירות, פיתוח סייבר, רחפנים ובינה מלאכותית, ושדרוג מערכי הפיקוד, ההגנה והתעשייה הביטחונית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, ושרת ההתיישבות, אורית סטרוק
הממשלה הודיעה על הקמת חמישה יישובים חדשים בנגב

אורן שלום

היישובים יוקמו במרחב המזרחי של מטרופולין באר שבע, לאורך ציר כביש 25-80. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הצעד הוא חלק מחזון שכולל בין היתר את חיזוק הנגב כמרחב אסטרטגי, פיזור אוכלוסין והרחבת היצע הדיור

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 10 במאי 2024
דיווח באיראן: ארה"ב הציבה ארבעה תנאים למניעת פעולה צבאית במדינה

דורון פסקין

העיתון האיראני ח'רסאן, המזוהה עם המשטר, טוען כי הוצבו דרישות מרחיקות לכת בנוגע לגרעין, תוכנית הטילים, שלוחות הטרור והכרה בישראל. נכון לרגע זה, אין לדיווח אימות ממקורות נוספים

מפגינים במהלך המחאה באיראן, 9 בינואר 2026
דיווח: מספר ההרוגים במחאות באיראן ממשיך לעלות

דורון פסקין

סוכנות HRANA עדכנה את מספר ההרוגים ל-5,459 בני אדם, לצד 17,031 מקרי מוות שנמצאים בבדיקה. נוסף על כך, דווח על 205 מקרים של "וידויי כפייה", בהם מפגינים מתוודים כי קיבלו הוראות מארה"ב והמוסד

נושאת המטוסים האמריקנית USS ג'ורג' וושינגטון, 29 ביוני 2025
נמשכת ההיערכות לאפשרות של פעולה אמריקנית באיראן

יוני בן מנחם

בכירים בישראל טוענים כי אם ההנהגה לא תוחלף, יתכן וישראל תיאלץ לפעול מולה אחת לתקופה כדי להסיר את האיום

שתפו: