בישראל מזהירים מפני המשך שליטה של חמאס ברצועת עזה מאחורי הקלעים

במהלך השבוע האחרון החלה לפעול באופן רשמי "הוועדה הטכנוקרטית", בראשות עלי שעת', שאמורה לדאוג לענייני ניהול רצועת עזה כחלק מהתוכנית האמריקנית.

עד כה קיימה הוועדה שורת פגישות פנימיות שנועדו לבחון הסדרים ותוכניות יישום לשלב הנוכחי, בדגש על החייאה כלכלית והגברת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. במקביל, קיימה הוועדה פגישות עם גורמים ערביים ובין-לאומיים.

עם זאת, אחד מחברי הוועדה, ששוחח עם העיתון "אל-קודס אל-ערבי" בעילום שם, הביע חשש כבד מהמשך עיכוב ביכולתה של הוועדה לפעול בשטח. לדבריו, ישראל מונעת את מעבר חברי הוועדה ממצרים לרצועת עזה. הוועדה דורשת כי מעבר חבריה אל הרצועה וממנה יתבצע ללא מגבלות או חסמים – דרישה המחייבת, לשיטתה, את פתיחתו המלאה של מעבר רפיח מול מצרים. עד כה, לטענתו, לא התקבלה כל תשובה חיובית בנושא.