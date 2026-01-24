הוארכה הפסקת האש הזמנית בצפון מזרח סוריה; בפועל – הצבא ממשיך להדק את השליטה והלחץ על הכורדים

המצב בצפון מזרח סוריה מוסיף להיות מורכב ודינמי. על הנייר מתקיימת הפסקת אש זמנית בין המשטר לכוחות ה-SDF הכורדים, שבמסגרתה נדרשים הכורדים להציג תוכנית לשילוב כוחותיהם בצבא הסורי ובמוסדות המדינה, וכן להציע מועמד לתפקיד מושל מחוז חסכה. בפועל, המשטר בדמשק מגביר את הלחץ, משתלט על אזורים ונכסים נוספים ומעמיק את אחיזתו בשטח.

המשמעות המסתמנת מפעולות המשטר הסורי והדיווחים מהשטח: אם הכורדים לא יתיישרו בהקדם מול הדרישות של ממשלת סוריה, וישתלבו במוסדות המדינה – הם יוכנעו והצבא יבסס את שליטתו.