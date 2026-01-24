צבא סוריה כיתר את העיר קובאני – עיר אסטרטגית עבור הכורדים. ברקע, גובר האולטימטום על כוחות ה-SDF להציג תוכנית לשילובם בצבא ובמוסדות המדינה
דורון פסקין | 24 בינואר 2026
הוארכה הפסקת האש הזמנית בצפון מזרח סוריה; בפועל – הצבא ממשיך להדק את השליטה והלחץ על הכורדים
המצב בצפון מזרח סוריה מוסיף להיות מורכב ודינמי. על הנייר מתקיימת הפסקת אש זמנית בין המשטר לכוחות ה-SDF הכורדים, שבמסגרתה נדרשים הכורדים להציג תוכנית לשילוב כוחותיהם בצבא הסורי ובמוסדות המדינה, וכן להציע מועמד לתפקיד מושל מחוז חסכה. בפועל, המשטר בדמשק מגביר את הלחץ, משתלט על אזורים ונכסים נוספים ומעמיק את אחיזתו בשטח.
המשמעות המסתמנת מפעולות המשטר הסורי והדיווחים מהשטח: אם הכורדים לא יתיישרו בהקדם מול הדרישות של ממשלת סוריה, וישתלבו במוסדות המדינה – הם יוכנעו והצבא יבסס את שליטתו.
בתוך כך, העיר קובאני (עין אל ערב) – עיר בעלת חשיבות אסטרטגית במזרח הכפרי של חלב וסמל מובהק של ההתנגדות הכורדית – נתונה לכיתור מעשי מצד כוחות הממשלה הסורית. לפי דיווחים של סוכנות הידיעות AFP, המצור כבר נותן את אותותיו: תושבים מדווחים על הפסקה מוחלטת של אספקת החשמל, מחסור חמור במים ופגיעות קשות ברשתות התקשורת.
