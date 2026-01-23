כניסה
ההודעה מגיעה על רקע ביקורת שהשמיע קרני בפורום הכלכלי בדאבוס בנוגע לדרישה האמריקנית על גרינלנד

אורן שלום | 23 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ ביטל את הזמנתו של ראש ממשלת קנדה למועצת השלום

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, החליט לבטל את הזמנתו של ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, למועצת השלום.

במכתב לקרני, שפורסם הלילה על ידי טראמפ ב-Truth Social, נכתב: "ראש הממשלה קרני היקר, אנא ראה במכתב זה הודעה רשמית כי מועצת השלום מבטלת את הזמנתה אליך בנוגע להצטרפותה של קנדה למה שתהיה מועצת המנהיגים היוקרתית ביותר שנאספה אי-פעם, בכל זמן שהוא".

ההודעה מגיעה על רקע ביקורת שהעביר השבוע קרני על טראמפ, במהלך נאומו בפורום הכלכלי בדאבוס. קרני ביקר את הלחץ האמריקאי בנוגע גרינלנד, וקרא למדינות שלא להיכנע ללחץ של "מעצמות גדולות".

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש ממשלת קנדה מארק קרני, 5 בדצמבר 2025

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש ממשלת קנדה מארק קרני, 5 בדצמבר 2025 | צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

