טראמפ ביטל את הזמנתו של ראש ממשלת קנדה למועצת השלום
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, החליט לבטל את הזמנתו של ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, למועצת השלום.
במכתב לקרני, שפורסם הלילה על ידי טראמפ ב-Truth Social, נכתב: "ראש הממשלה קרני היקר, אנא ראה במכתב זה הודעה רשמית כי מועצת השלום מבטלת את הזמנתה אליך בנוגע להצטרפותה של קנדה למה שתהיה מועצת המנהיגים היוקרתית ביותר שנאספה אי-פעם, בכל זמן שהוא".
ההודעה מגיעה על רקע ביקורת שהעביר השבוע קרני על טראמפ, במהלך נאומו בפורום הכלכלי בדאבוס. קרני ביקר את הלחץ האמריקאי בנוגע גרינלנד, וקרא למדינות שלא להיכנע ללחץ של "מעצמות גדולות".
