המחבלים היו כלואים בבתי כלא בשליטת הכורדים ויועברו למתקנים מאובטחים. השבוע דווח כי חלק ממחבלי דאע"ש ברחו מבית הכלא בעיר אל-שדאדי בסוריה, לאחר נסיגת הכורדים מהאזור
דורון פסקין | 22 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
צבא ארה"ב החל להעביר לעיראק מחבלי דאע"ש מבתי כלא בסוריה
צבא ארה"ב הודיע הלילה כי החל בהעברת מחבלי דאע"ש מצפון-מזרח סוריה למתקני כליאה מאובטחים בעיראק. מדובר באלפי פעילים המזוהים עם הארגון הג'יהאדיסטי, אשר הוחזקו בשנים האחרונות בבתי כלא ובמחנות שבשליטת כוחות ה-SDF הכורדיים.
המהלך מגיע לאחר דיווחים שפורסמו השבוע בסוריה על בריחתם של חלק ממחבלי דאע"ש מכלא בעיר אל-שדאדי שבמזרח המדינה, בעקבות נסיגת אנשי מיליציית ה-SDF מהאזור בהתאם להסכם הפסקת האש.
ההודעה האמריקנית פורסמה על ידי פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) שמסר כי השלב הראשון כלל העברה של 150 עצורים, והמהלך מתבצע בתיאום עם ממשלת עיראק, וכי מטרת ההעברה היא להבטיח שהעצורים יוחזקו במתקנים מאובטחים ולמנוע בריחות שעלולות להפוך לאיום מיידי על היציבות האזורית.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו