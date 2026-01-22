טראמפ השיק את מועצת השלום: "למועצה הזו יש סיכוי להיות אחד הגופים המשמעותיים ביותר שנוצרו אי פעם"

מועצת השלום בראשות נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שתהיה אחראית על יישום התוכנית האמריקנית לרצועת עזה, הושקה היום באופן רשמי על ידי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בטקס שנערך במסגרת הפורום הכלכלי בדאבוס.

תחילה נאם טראמפ, ולאחר מכן התקיים טקס חתימה שכלל את המדינות: ארגנטינה, ארמניה, אזרבייג'ן, בולגריה, הונגריה, אינדונזיה, ירדן, קזחסטן, קוסובו, פקיסטן, קטאר, טורקיה, פרגוואי, סעודיה, אוזבקיסטאן, איחוד האמירויות ומונגוליה.

במהלך נאומו אמר טראמפ כי "למועצה הזו יש סיכוי להיות אחד הגופים המשמעותיים ביותר שנוצרו אי פעם, ולי זה כבוד עצום לכהן כיו"ר שלה [...] שלחנו את המכתבים רק לפני כמה ימים, ואלה פשוט המדינות שנמצאות כאן. במקרה הן בדאבוס, אז אמרנו: 'נשמח אם תרצו להצטרף אלינו על הבמה'".