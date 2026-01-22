כניסה
נשיא ארה"ב הצהיר רשמית על הקמת המועצה בטקס חתימה שנערך בדאבוס, וכלל חלק מהמדינות שייקחו חלק במועצה. חתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, על עבודת המועצה ושיקום הרצועה: "יש תוכנית אב, וניישם אותה בשלבים"

אורן שלום | 22 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

טראמפ השיק את מועצת השלום: "למועצה הזו יש סיכוי להיות אחד הגופים המשמעותיים ביותר שנוצרו אי פעם"

מועצת השלום בראשות נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שתהיה אחראית על יישום התוכנית האמריקנית לרצועת עזה, הושקה היום באופן רשמי על ידי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בטקס שנערך במסגרת הפורום הכלכלי בדאבוס.

תחילה נאם טראמפ, ולאחר מכן התקיים טקס חתימה שכלל את המדינות: ארגנטינה, ארמניה, אזרבייג'ן, בולגריה, הונגריה, אינדונזיה, ירדן, קזחסטן, קוסובו, פקיסטן, קטאר, טורקיה, פרגוואי, סעודיה, אוזבקיסטאן, איחוד האמירויות ומונגוליה.

במהלך נאומו אמר טראמפ כי "למועצה הזו יש סיכוי להיות אחד הגופים המשמעותיים ביותר שנוצרו אי פעם, ולי זה כבוד עצום לכהן כיו"ר שלה [...] שלחנו את המכתבים רק לפני כמה ימים, ואלה פשוט המדינות שנמצאות כאן. במקרה הן בדאבוס, אז אמרנו: 'נשמח אם תרצו להצטרף אלינו על הבמה'".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומנהיגים נוספים בטקס החתימה בפורום הכלכלי בדאבוס, 22 בינואר 2026

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומנהיגים נוספים בטקס החתימה בפורום הכלכלי בדאבוס, 22 בינואר 2026 | צילום: Fabrice COFFRINI / AFP via Getty Images

מפגינים במהלך המחאה בטהראן, 9 בינואר 2026
דיווחים סותרים בנוגע למספר ההרוגים במחאות באיראן

דורון פסקין

לראשונה מאז החלו המחאות, פרסם המשטר נתון רשמי לפיו נהרגו 3,117 אנשים. עם זאת, לפי סוכנות HRANA הפועלת מחוץ לאיראן, ישנם לפחות 4,902 הרוגים, ו-9,387 מקרים נוספים שנמצאים בבדיקה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכ"ל נאטו, מארק רוטה, במהלך פגישה בדאבוס, 21 בינואר 2026
טראמפ לאחר פגישתו עם מזכ"ל נאט"ו: "גובשה מסגרת לעסקה עתידית בנוגע לגרינלנד; לא אטיל את המכסים שתוכננו"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הצהיר הלילה כי הפגישה הייתה "מאוד פרודוקטיבית" וכי מדובר בפתרון שאם יושלם יהיה מצוין עבור ארה"ב וכל מדינות נאט"ו. עם זאת, בשלב זה עדיין לא ברור מהי המסגרת אליה התכוון טראמפ

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בפורום הכלכלי בדאבוס היום
טראמפ: לא נשתמש בכוח כדי להשיג את גרינלנד; אם מדינות נאט"ו יסרבו – אנחנו נזכור את זה

אורן שלום

נשיא ארה"ב אמר בנאומו בפורום הכלכלי בדאבוס כי "מה שאני מבקש זה חתיכת קרח קרה וממוקמת בצורה גרועה, שיכולה לשחק תפקיד חיוני בשלום עולמי ובהגנה עולמית". על פירוק חמאס מנשקו הוא אמר: "אם הם לא יעשו את זה, הם יושמדו לגמרי"

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 29 ביוני 2019
בישראל ובעולם הערבי טוענים: סעודיה פועלת למניעת התרחבות ההשפעה הישראלית

יוני בן מנחם

הידוק היחסים עם טורקיה, מצרים, פקיסטן וסומליה, התבססות בקרן אפריקה ומהלכים דיפלומטיים בזירה הבין-לאומית – גורמים בכירים בישראל טוענים כי מאז ה-7 באוקטובר והיחלשות הציר האיראני חל שינוי בגישתה של סעודיה, והיא שואפת לבלום את התחזקותה האזורית של ישראל

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן, 20 בינואר 2026
טראמפ: אם איראן תנסה להתנקש בי היא תימחק מעל פני האדמה

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אמר הלילה כי השאיר הוראות נחרצות וכי "אם משהו כזה יקרה אי פעם – כל המדינה תשלם מחיר כבד". בשבוע שעבר שידרה הטלוויזיה האיראנית תמונות מניסיון ההתנקשות בטראמפ ב-2024 עם הכיתוב: "בפעם הבאה – הקליע לא יחטיא"

כוחות המשטר הסורי, 19 בינואר 2026
לאחר פיצוץ המגעים ויום של קרבות – המשטר הסורי והכורדים הגיעו להסכם חדש

דורון פסקין

בעקבות אי הסכמות בנוגע ליישום ההסכם, פרצו במהלך היום עימותים בצפון-מזרח סוריה. עם זאת, בסופו של דבר הגיעו דמשק וכוחות ה-SDF למתווה זמני, כולל התחייבות לאי כניסת הצבא לערים הכורדיות והצגת תוכנית לשילוב מחוז אל-חסכה במדינה הסורית

