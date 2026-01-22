לראשונה מאז החלו המחאות, פרסם המשטר נתון רשמי לפיו נהרגו 3,117 אנשים. עם זאת, לפי סוכנות HRANA הפועלת מחוץ לאיראן, ישנם לפחות 4,902 הרוגים, ו-9,387 מקרים נוספים שנמצאים בבדיקה
דורון פסקין | 22 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווחים סותרים בנוגע למספר ההרוגים במחאות באיראן
ארגון זכויות האדם HRANA, הפועל מארה"ב ומסתמך על רשת פעילים בתוך איראן, מסר הלילה באמצעות סוכנות הידיעות שלו כי מספר ההרוגים המאומת בגל המחאות באיראן עומד על לפחות 4,902 בני אדם. נוסף על כך, 9,387 מקרי מוות נוספים שדווחו נמצאים עדיין בשלבי אימות. עוד נמסר כי לפחות 7,389 בני אדם נפצעו באורח קשה, וכי מספר העצורים הכולל הגיע ל-26,541.
