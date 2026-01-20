הבריחה התבצעה לאחר יציאת הכוחות הכורדים מהאזור בעקבות הפסקת האש. במקביל דווח על פערים בין נשיא סוריה למנהיג ה-SDF בנוגע ליישום ההסכם
דורון פסקין | 20 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
חילופי האשמות בין סוריה ל-SDF בעקבות בריחתם של מחבלי דאע"ש מכלא במזרח המדינה
בסוריה דווח אתמול על בריחת מחבלי דאע"ש מכלא בעיר אל-שדאדי במזרח המדינה, לאחר שאנשי מיליציית ה-SDF יצאו ממנה בהתאם להסכם הפסקת האש וכוחות צבא סוריה נכנסו אליה.
לפי משרד הפנים הסורי, כ-120 מחבלים המזוהים עם ארגון הטרור נמלטו מהכלא. לעומת זאת, אתר החדשות הכורדי Rudaw ציטט את פרהד שאמי, דובר ה-SDF, שטען כי מדובר בכ-1,500 אנשי דאע"ש.
בהודעתו ציין משרד הפנים כי יחידות מהצבא הסורי וכוחות מיוחדים של המשרד נכנסו לעיר לאחר הבריחה, ובסיומן של סריקות בעיר ובסביבתה נתפסו מחדש 81 מהנמלטים. לדבריו, המרדף אחר היתר נמשך.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו