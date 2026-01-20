נשיא ארה"ב הגיב לדיווחים כי נשיא צרפת לא מתכוון להצטרף למועצה בראשותו שאמורה לפקח על יישום התוכנית האמריקנית לרצועה. במקביל, שר החוץ הצרפתי הביע דאגה מ"הסמכויות הנרחבות מאוד" שיהיו למועצה
דורון פסקין | 20 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: אטיל מכס של 200% על היינות והשמפניה מצרפת – ואז מקרון יצטרף למועצת השלום
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, איים הלילה להטיל מכסי עונשין בגובה 200% על יינות ושמפניה מצרפת, על רקע דיווחים שלפיהם נשיא צרפת, עמנואל מקרון, אינו מתכוון להצטרף ל"מועצת השלום" בראשותו, שאמורה לפקח על יישום תוכנית השלום ברצועת עזה.
בשיחה עם עיתונאים במהלך ביקור במיאמי נשאל טראמפ על הסוגיה, ואמר על מקרון כי "אף אחד לא רוצה אותו", והוסיף כי הוא "יהיה מחוץ לתפקיד בקרוב מאוד". בהמשך טען כי יוכל "להטיל מכס של 200% על היינות והשמפניה שלו – ואז הוא יצטרף", אם כי הדגיש גם ש"הוא לא חייב להצטרף".
לפי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג, שלפיו מקורב לנשיא הצרפתי אמר אתמול כי מקרון מתכוון לדחות את ההזמנה להצטרף למועצה. לדבריו, אמנת המועצה "חורגת ממסגרת עזה ומעלה שאלות רציניות, בפרט בנוגע לעקרונות ולמבנה של האו"ם, שלא ניתן להטיל בהן ספק".
