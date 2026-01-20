טראמפ: אטיל מכס של 200% על היינות והשמפניה מצרפת – ואז מקרון יצטרף למועצת השלום

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, איים הלילה להטיל מכסי עונשין בגובה 200% על יינות ושמפניה מצרפת, על רקע דיווחים שלפיהם נשיא צרפת, עמנואל מקרון, אינו מתכוון להצטרף ל"מועצת השלום" בראשותו, שאמורה לפקח על יישום תוכנית השלום ברצועת עזה.

בשיחה עם עיתונאים במהלך ביקור במיאמי נשאל טראמפ על הסוגיה, ואמר על מקרון כי "אף אחד לא רוצה אותו", והוסיף כי הוא "יהיה מחוץ לתפקיד בקרוב מאוד". בהמשך טען כי יוכל "להטיל מכס של 200% על היינות והשמפניה שלו – ואז הוא יצטרף", אם כי הדגיש גם ש"הוא לא חייב להצטרף".