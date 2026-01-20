כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב הגיב לדיווחים כי נשיא צרפת לא מתכוון להצטרף למועצה בראשותו שאמורה לפקח על יישום התוכנית האמריקנית לרצועה. במקביל, שר החוץ הצרפתי הביע דאגה מ"הסמכויות הנרחבות מאוד" שיהיו למועצה

דורון פסקין | 20 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: אטיל מכס של 200% על היינות והשמפניה מצרפת – ואז מקרון יצטרף למועצת השלום

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, איים הלילה להטיל מכסי עונשין בגובה 200% על יינות ושמפניה מצרפת, על רקע דיווחים שלפיהם נשיא צרפת, עמנואל מקרון, אינו מתכוון להצטרף ל"מועצת השלום" בראשותו, שאמורה לפקח על יישום תוכנית השלום ברצועת עזה.

בשיחה עם עיתונאים במהלך ביקור במיאמי נשאל טראמפ על הסוגיה, ואמר על מקרון כי "אף אחד לא רוצה אותו", והוסיף כי הוא "יהיה מחוץ לתפקיד בקרוב מאוד". בהמשך טען כי יוכל "להטיל מכס של 200% על היינות והשמפניה שלו – ואז הוא יצטרף", אם כי הדגיש גם ש"הוא לא חייב להצטרף".

לפי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג, שלפיו מקורב לנשיא הצרפתי אמר אתמול כי מקרון מתכוון לדחות את ההזמנה להצטרף למועצה. לדבריו, אמנת המועצה "חורגת ממסגרת עזה ומעלה שאלות רציניות, בפרט בנוגע לעקרונות ולמבנה של האו"ם, שלא ניתן להטיל בהן ספק".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, 13 באוקטובר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, 13 באוקטובר 2025 | צילום: YOAN VALAT/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות ביטחון סוריים ליד כלא אל-אקטן, 19 בינואר 2026
חילופי האשמות בין סוריה ל-SDF בעקבות בריחתם של מחבלי דאע"ש מכלא במזרח המדינה

דורון פסקין

הבריחה התבצעה לאחר יציאת הכוחות הכורדים מהאזור בעקבות הפסקת האש. במקביל דווח על פערים בין נשיא סוריה למנהיג ה-SDF בנוגע ליישום ההסכם

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 13 באוקטובר 2025
אלה המדינות שהוזמנו עד כה להשתתף במועצת השלום של טראמפ

דורון פסקין

מקנדה, טורקיה וגרמניה ועד בלארוס וקזחסטן: וושינגטון מרחיבה את מעגל המוזמנים למועצת השלום שאמורה לפקח על יישום התוכנית האמריקנית ברצועה

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, בעת ביקורו של א-שרע באנקרה, 4 בפברואר 2025
כיצד מתייחסת טורקיה להסכם הפסקת האש בין סוריה לכורדים?

דורון פסקין

הסכם הפסקת האש שהוכרז אתמול בסוריה עונה על האינטרס הטורקי של פירוק הישות הכורדית הצבאית בצפון מזרח סוריה, אך התקבל באנקרה בספקנות: "נעקוב מקרוב אחר יישום תנאי ההסכם"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נושא דברים בכנסת היום
ראש הממשלה: "אם איראן תעשה טעות ותתקוף אותנו אנו נפעל בעוצמה שאיראן טרם הכירה"

צוות מגזין אפוק

סיכום נאום ראש הממשלה נתניהו בדיון 40 חתימות במליאת הכנסת

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ראש ממשלת נורווגיה, יונאס גאר סטורה
טראמפ לראש ממשלת נורווגיה: "מאחר שארצך החליטה לא לתת לי את פרס נובל לשלום, אני כבר לא מרגיש מחויב לחשוב רק על שלום"

דורון פסקין

בארה"ב פורסם כי טראמפ כתב ליונס גאר סטורה, שאישר את הדברים, כי הוא יכול כעת לחשוב על מה שטוב לארה"ב, וכי "העולם אינו בטוח, אלא אם יש לנו שליטה מלאה ומוחלטת על גרינלנד"

כוחות מד״א בזירת האירוע
שני תינוקות נהרגו ועשרות נפגעו באירוע חריג בבניין בירושלים בו פעלו מספר גני ילדים

אורן שלום

בשלב זה עדיין לא ברור מה גרם לפציעות של התינוקות. נבדקת אפשרות להרעלה. שלוש מטפלות עוכבו לחקירה

שתפו: