שני תינוקות נהרגו ועשרות נפגעו באירוע חריג בבניין בירושלים בו פעלו מספר גני ילדים

כוחות רפואה הוזנקו היום למעון בשכונת רוממה בירושלים לאחר דיווח על תינוקות שנפגעו ואיבדו הכרה. שני תינוקות פונו במצב קשה ונקבע מותם לאחר ניסיונות החייאה.

מדוברות מד"א נמסר כי 53 תינוקות נוספים שנפגעו פונו לבתי חולים בירושלים. בשלב זה לא ברור עדיין מה גרם לפציעות של התינוקות. נבדקת אפשרות כי מדובר בהרעלה. מפקד בכבאות והצלה, שי נחמיה, מסר כי מבדיקות ראשוניות לא ניתן להצביע על ממצא של גז רעיל בזירה, או על ממצא אחר שהביא לפציעת התינוקות.