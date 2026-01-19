כניסה
בשלב זה עדיין לא ברור מה גרם לפציעות של התינוקות. נבדקת אפשרות להרעלה. שלוש מטפלות עוכבו לחקירה

אורן שלום | 19 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

שני תינוקות נהרגו ועשרות נפגעו באירוע חריג בבניין בירושלים בו פעלו מספר גני ילדים

כוחות רפואה הוזנקו היום למעון בשכונת רוממה בירושלים לאחר דיווח על תינוקות שנפגעו ואיבדו הכרה. שני תינוקות פונו במצב קשה ונקבע מותם לאחר ניסיונות החייאה.

מדוברות מד"א נמסר כי 53 תינוקות נוספים שנפגעו פונו לבתי חולים בירושלים. בשלב זה לא ברור עדיין מה גרם לפציעות של התינוקות. נבדקת אפשרות כי מדובר בהרעלה. מפקד בכבאות והצלה, שי נחמיה, מסר כי מבדיקות ראשוניות לא ניתן להצביע על ממצא של גז רעיל בזירה, או על ממצא אחר שהביא לפציעת התינוקות.

רופא מתנדב במד"א, ד"ר מנחם אסטריק, סיפר: "בבניין שהו עשרות תינוקות, התחלנו בביצוע סריקות ומתן טיפול רפואי לתינוקות שנכחו במקום תוך כדי שהעלנו אותם לאמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותם לבתי החולים בעיר להמשך טיפול רפואי".

כוחות מד״א בזירת האירוע

כוחות מד״א בזירת האירוע | צילום: דוברות מד"א

