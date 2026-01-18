כניסה
לאחר התקדמות משמעותית של הצבא הסורי לעבר מעוז הכורדים והשתלטות על מספר עיירות וכפרים, נחתם הסכם מקיף בין הצדדים הכולל את נסיגת כוחות ה-SDF אל מעבר לנהר הפרת, שילוב כוחות הביטחון של המיליציה במוסדות המדינה והעברת א-רקה ודיר א-זור לשליטת המשטר

דורון פסקין | 18 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳

ממשלת סוריה וכוחות ה-SDF חתמו על הסכם הפסקת אש מקיף

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, חתם הערב על הסכם הפסקת אש עם כוחות ה-SDF – מיליציה שרוב לוחמיה כורדים ופועלת בתמיכה אמריקנית.

ההסכם קובע הפסקת אש כוללת ומיידית בכל החזיתות ונקודות המגע, וכן שורת צעדים רחבה לשילוב המערך הצבאי והמנהלי של הכוחות הכורדיים במוסדות המדינה הסורית. ההסכם פורסם בסוכנות הידיעות הרשמית SANA.

החתימה על ההסכם באה על רקע התקדמות מהירה של כוחות משטר דמשק בימים האחרונים במרחב מערב הפרת ובמזרח סוריה, לרבות מאז שעות הבוקר, באזורים שהיו בשליטת הכורדים.

כוחות המשתייכים למשטר הסורי בא-רקה, 18 בינואר 2026

כוחות המשתייכים למשטר הסורי בא-רקה, 18 בינואר 2026 | צילום: Bakr ALkasem / AFP via Getty Images

