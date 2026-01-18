דיווח: מדינות המעוניינות במעמד קבע במועצת השלום יידרשו לתרום סכום של מיליארד דולר

דיווח של סוכנות הידיעות בלומברג שפורסם הלילה חושף פרטים חדשים על האופן שבו ממשל טראמפ מבקש לעצב את "מועצת השלום", שהוצגה כחלק מהמסגרת האמריקנית לניהול ושיקום רצועת עזה.

לפי הדיווח, טיוטת אמנת הגוף החדש הגיעה לידי מערכת בלומברג. על פי הטיוטה, מדינות המבקשות מעמד קבע במועצה יידרשו לתרום סכום של לפחות מיליארד דולר. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמור לשמש כיו"ר הראשון של הגוף ולהחזיק בסמכויות נרחבות: הוא יקבע מי יוזמן להיות חבר במועצה, וכל החלטה, גם אם תתקבל ברוב קולות, תהיה כפופה לאישורו.