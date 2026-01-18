סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה כי נחשפה לטיוטת אמנה של הגוף החדש שיוקם בראשות נשיא ארה"ב
דורון פסקין | 18 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: מדינות המעוניינות במעמד קבע במועצת השלום יידרשו לתרום סכום של מיליארד דולר
דיווח של סוכנות הידיעות בלומברג שפורסם הלילה חושף פרטים חדשים על האופן שבו ממשל טראמפ מבקש לעצב את "מועצת השלום", שהוצגה כחלק מהמסגרת האמריקנית לניהול ושיקום רצועת עזה.
לפי הדיווח, טיוטת אמנת הגוף החדש הגיעה לידי מערכת בלומברג. על פי הטיוטה, מדינות המבקשות מעמד קבע במועצה יידרשו לתרום סכום של לפחות מיליארד דולר. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמור לשמש כיו"ר הראשון של הגוף ולהחזיק בסמכויות נרחבות: הוא יקבע מי יוזמן להיות חבר במועצה, וכל החלטה, גם אם תתקבל ברוב קולות, תהיה כפופה לאישורו.
עוד עולה מהטיוטה כי חברות של מדינה במועצה תוגבל לתקופה של עד שלוש שנים, עם אפשרות להארכה באישור היו"ר. עם זאת, מגבלה זו לא תחול על מדינות שיעבירו יותר ממיליארד דולר במזומן בתוך השנה הראשונה מ"כניסת האמנה לתוקף", סעיף שיוצר בפועל מסלול ל"חברות קבועה".
