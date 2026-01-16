טראמפ: "נשיג הסכם פירוז מקיף עם חמאס; כפי שאמרתי בעבר, הם יכולים לעשות זאת בדרך הקלה או בדרך הקשה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בפוסט ב-Truth Social למעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה ולתנאים בהם הוא צפוי לצאת לפועל, זאת לאחר הודעתו של השליח האמריקני, סטיב ויטקוף, בנושא.

"כפי שסטיב ויטקוף הודיע, נכנסנו רשמית לשלב הבא של תוכנית השלום בת 20 הנקודות לעזה! מאז הפסקת האש, הצוות שלי סייע בהעברת רמות שיא של סיוע הומניטרי לעזה, והגעה לאזרחים במהירות ובהיקף היסטוריים. אפילו האו"ם הכיר בהישג זה כחסר תקדים. תוצאות אלה סללו את הדרך לשלב הבא", כתב טראמפ.