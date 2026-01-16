כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב התייחס למעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה. "אני תומך בממשלה פלסטינית טכנוקרטית שמונתה לאחרונה; הנהגה פלסטינית זו מחויבת ללא סייג לעתיד שליו"

אורן שלום | 16 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "נשיג הסכם פירוז מקיף עם חמאס; כפי שאמרתי בעבר, הם יכולים לעשות זאת בדרך הקלה או בדרך הקשה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בפוסט ב-Truth Social למעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה ולתנאים בהם הוא צפוי לצאת לפועל, זאת לאחר הודעתו של השליח האמריקני, סטיב ויטקוף, בנושא.

"כפי שסטיב ויטקוף הודיע, נכנסנו רשמית לשלב הבא של תוכנית השלום בת 20 הנקודות לעזה! מאז הפסקת האש, הצוות שלי סייע בהעברת רמות שיא של סיוע הומניטרי לעזה, והגעה לאזרחים במהירות ובהיקף היסטוריים. אפילו האו"ם הכיר בהישג זה כחסר תקדים. תוצאות אלה סללו את הדרך לשלב הבא", כתב טראמפ.

הוא ציין כי "כיו"ר מועצת השלום, אני תומך בממשלה פלסטינית טכנוקרטית שמונתה לאחרונה, הוועדה הלאומית לניהול עזה, הנתמכת בידי הנציג העליון של המועצה, כדי למשול בעזה בתקופת המעבר. הנהגה פלסטינית זו מחויבת ללא סייג לעתיד שליו".

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
משטרת ישראל
כתב אישום יוגש נגד תושבת הצפון שפעלה עבור חמאס במהלך המלחמה

צוות מגזין אפוק

תושבת קריית מוצקין פעלה לפי החשד במטרה לתמוך ב"התנגדות" נגד מדינת ישראל ובין היתר סייעה להפעיל פרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם

נשיא ארצות הברית דונלד בישיבת קבינט בבית הלבן, 26 באוגוסט 2025
בירושלים מעריכים: ממשל טראמפ מבצע הערכת מצב מחודשת בנוגע לתקיפה אפשרית באיראן

יוני בן מנחם

גורמים בכירים מסרו כי הבית הלבן מחפש את דרך הפעולה הטובה ביותר להחליש את משטר האייתולות, והחליט להעריך מחדש את המצב בין היתר בעקבות לחץ מהעולם הערבי, היערכות הכוחות באזור ותוצאות צפויות של תקיפה בעיתוי הנוכחי. עם זאת, האופציה הצבאית לא ירדה מהפרק

עלי לאריג'ני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן
ארה"ב הטילה סנקציות על מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן

דורון פסקין

משרד האוצר האמריקני הודיע על הצעד נגד מקורבו של ח'מינאי, עלי לאריג'אני, לצד סנקציות על בכירים נוספים. בישראל, הצהיר שר הביטחון כ"ץ על הבנק האיראני "מלי" כארגון טרור. לפי משרד הביטחון, הצעד יסייע בסיכול אחד מצירי המימון המרכזיים של השלוחות האיראניות

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין | צילומים: Win McNamee/Getty Images, ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images
בקרמלין בירכו על דבריו של טראמפ כי סיום המלחמה מתעכב בגלל אוקראינה

דורון פסקין

טראמפ נשאל הלילה בריאיון לרויטרס מדוע טרם הושגה פריצת דרך במגעים והשיב: "זלנסקי". ויטקוף וקושנר עשויים להגיע בקרוב למוסקבה לפגישה עם פוטין

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, לאחר פגישתם עם שרי החוץ של גרינלנד ודנמרק, 14 בינואר 2026
ארה"ב, דנמרק וגרינלנד סיכמו על הקמת צוות עבודה בדרג בכיר שידון על סוגיות הקשורות לעתיד גרינלנד

אורן שלום

שרי החוץ של גרינלנד ודנמרק נפגשו אתמול בבית הלבן עם מזכיר המדינה האמריקני וסגן נשיא ארה"ב, זאת על רקע התבטאויותיו של נשיא ארה"ב בנוגע להשגת בעלות או שליטה על גרינלנד

בכיר הרשות הפלסטינית, עלי שעת'
עלי שעת' הוא המועמד המוביל לראשות ועדת הטכנוקרטים לניהול רצועת עזה

יוני בן מנחם

על רקע ההכרזה על המעבר לשלב השני בתוכניתו של טראמפ, הודיעו המתווכות על הקמת הוועדה, וציינו כי בכיר הרשות הפלסטינית נחשב למועמד בעל הסיכוי הגבוה ביותר לעמוד בראשה

שתפו: