בירושלים מעריכים: ממשל טראמפ מבצע הערכת מצב מחודשת בנוגע לתקיפה אפשרית באיראן

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב החליט בשלב זה להשהות את התקיפה באיראן, אולם האפשרות הצבאית נותרת על השולחן. בבית הלבן מתבצעת הערכה מחודשת של המצב, ומחפש את דרך הפעולה הצבאית הטובה ביותר להחליש את משטר האייתולות. ההמלצות החדשות צפויות להיות מוצגות בפני הנשיא בימים הקרובים.

לדברי אותם גורמים, ההחלטה להשהות את התקיפה התקבלה עד להודעה חדשה, ממספר סיבות מרכזיות: