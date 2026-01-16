גורמים בכירים מסרו כי הבית הלבן מחפש את דרך הפעולה הטובה ביותר להחליש את משטר האייתולות, והחליט להעריך מחדש את המצב בין היתר בעקבות לחץ מהעולם הערבי, היערכות הכוחות באזור ותוצאות צפויות של תקיפה בעיתוי הנוכחי. עם זאת, האופציה הצבאית לא ירדה מהפרק
יוני בן מנחם | 16 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
בירושלים מעריכים: ממשל טראמפ מבצע הערכת מצב מחודשת בנוגע לתקיפה אפשרית באיראן
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב החליט בשלב זה להשהות את התקיפה באיראן, אולם האפשרות הצבאית נותרת על השולחן. בבית הלבן מתבצעת הערכה מחודשת של המצב, ומחפש את דרך הפעולה הצבאית הטובה ביותר להחליש את משטר האייתולות. ההמלצות החדשות צפויות להיות מוצגות בפני הנשיא בימים הקרובים.
לדברי אותם גורמים, ההחלטה להשהות את התקיפה התקבלה עד להודעה חדשה, ממספר סיבות מרכזיות:
א. לחץ מדיני אזורי – סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות וטורקיה פנו לוושינגטון בבקשה להימנע בשלב זה מתקיפה, מחשש לערעור חמור של מאזן הכוחות האזורי. בכיר סעודי אמר אמש לסוכנות הידיעות הצרפתית כי סעודיה, קטאר ועומאן שכנעו את טראמפ "לתת לאיראן הזדמנות", והזהירו כי תקיפה בטהראן תוביל ל"השלכות חמורות". מדינות אלה מקיימות קשר רציף עם הממשל האמריקני בנושא.
