כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים מסרו כי הבית הלבן מחפש את דרך הפעולה הטובה ביותר להחליש את משטר האייתולות, והחליט להעריך מחדש את המצב בין היתר בעקבות לחץ מהעולם הערבי, היערכות הכוחות באזור ותוצאות צפויות של תקיפה בעיתוי הנוכחי. עם זאת, האופציה הצבאית לא ירדה מהפרק

יוני בן מנחם | 16 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

בירושלים מעריכים: ממשל טראמפ מבצע הערכת מצב מחודשת בנוגע לתקיפה אפשרית באיראן

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב החליט בשלב זה להשהות את התקיפה באיראן, אולם האפשרות הצבאית נותרת על השולחן. בבית הלבן מתבצעת הערכה מחודשת של המצב, ומחפש את דרך הפעולה הצבאית הטובה ביותר להחליש את משטר האייתולות. ההמלצות החדשות צפויות להיות מוצגות בפני הנשיא בימים הקרובים.

לדברי אותם גורמים, ההחלטה להשהות את התקיפה התקבלה עד להודעה חדשה, ממספר סיבות מרכזיות:

א. לחץ מדיני אזורי – סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות וטורקיה פנו לוושינגטון בבקשה להימנע בשלב זה מתקיפה, מחשש לערעור חמור של מאזן הכוחות האזורי. בכיר סעודי אמר אמש לסוכנות הידיעות הצרפתית כי סעודיה, קטאר ועומאן שכנעו את טראמפ "לתת לאיראן הזדמנות", והזהירו כי תקיפה בטהראן תוביל ל"השלכות חמורות". מדינות אלה מקיימות קשר רציף עם הממשל האמריקני בנושא.

נשיא ארצות הברית דונלד בישיבת קבינט בבית הלבן, 26 באוגוסט 2025

נשיא ארצות הברית דונלד בישיבת קבינט בבית הלבן, 26 באוגוסט 2025 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
משטרת ישראל
כתב אישום יוגש נגד תושבת הצפון שפעלה עבור חמאס במהלך המלחמה

צוות מגזין אפוק

תושבת קריית מוצקין פעלה לפי החשד במטרה לתמוך ב"התנגדות" נגד מדינת ישראל ובין היתר סייעה להפעיל פרופילים פיקטיביים של חמאס ברחבי העולם

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ: "נשיג הסכם פירוז מקיף עם חמאס; כפי שאמרתי בעבר, הם יכולים לעשות זאת בדרך הקלה או בדרך הקשה"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס למעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה. "אני תומך בממשלה פלסטינית טכנוקרטית שמונתה לאחרונה; הנהגה פלסטינית זו מחויבת ללא סייג לעתיד שליו"

עלי לאריג'ני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן
ארה"ב הטילה סנקציות על מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן

דורון פסקין

משרד האוצר האמריקני הודיע על הצעד נגד מקורבו של ח'מינאי, עלי לאריג'אני, לצד סנקציות על בכירים נוספים. בישראל, הצהיר שר הביטחון כ"ץ על הבנק האיראני "מלי" כארגון טרור. לפי משרד הביטחון, הצעד יסייע בסיכול אחד מצירי המימון המרכזיים של השלוחות האיראניות

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין | צילומים: Win McNamee/Getty Images, ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images
בקרמלין בירכו על דבריו של טראמפ כי סיום המלחמה מתעכב בגלל אוקראינה

דורון פסקין

טראמפ נשאל הלילה בריאיון לרויטרס מדוע טרם הושגה פריצת דרך במגעים והשיב: "זלנסקי". ויטקוף וקושנר עשויים להגיע בקרוב למוסקבה לפגישה עם פוטין

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, לאחר פגישתם עם שרי החוץ של גרינלנד ודנמרק, 14 בינואר 2026
ארה"ב, דנמרק וגרינלנד סיכמו על הקמת צוות עבודה בדרג בכיר שידון על סוגיות הקשורות לעתיד גרינלנד

אורן שלום

שרי החוץ של גרינלנד ודנמרק נפגשו אתמול בבית הלבן עם מזכיר המדינה האמריקני וסגן נשיא ארה"ב, זאת על רקע התבטאויותיו של נשיא ארה"ב בנוגע להשגת בעלות או שליטה על גרינלנד

בכיר הרשות הפלסטינית, עלי שעת'
עלי שעת' הוא המועמד המוביל לראשות ועדת הטכנוקרטים לניהול רצועת עזה

יוני בן מנחם

על רקע ההכרזה על המעבר לשלב השני בתוכניתו של טראמפ, הודיעו המתווכות על הקמת הוועדה, וציינו כי בכיר הרשות הפלסטינית נחשב למועמד בעל הסיכוי הגבוה ביותר לעמוד בראשה

שתפו: