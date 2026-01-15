משרד האוצר האמריקני הודיע על הצעד נגד מקורבו של ח'מינאי, עלי לאריג'אני, לצד סנקציות על בכירים נוספים. בישראל, הצהיר שר הביטחון כ"ץ על הבנק האיראני "מלי" כארגון טרור. לפי משרד הביטחון, הצעד יסייע בסיכול אחד מצירי המימון המרכזיים של השלוחות האיראניות
דורון פסקין
ארה"ב הטילה סנקציות על מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן
משרד האוצר האמריקני הודיע היום כי המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) הטיל סנקציות על עלי לאריג'ני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן – אחד הגופים המרכזיים האחראים לריכוז ולתיאום מדיניות הביטחון הלאומי של משטר האייתולות.
לפי ההודעה, לאריג'ני נכלל ברשימת בכירים שהממשל האמריקני מאשים במעורבות ישירה בדיכוי האלים של המחאות, ובכלל זה בקריאות פומביות לשימוש בכוח כבר בשלבים המוקדמים של גל ההפגנות הנוכחי.
שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, ציין בהודעה כי "בהנחיית הנשיא טראמפ, ארה"ב מטילה סנקציות על מנהיגים איראנים מרכזיים" שלטענתה היו מעורבים בדיכוי אזרחים. עוד נטען בהודעת משרד האוצר כי לאריג'ני היה אחראי לתיאום התגובה למחאות מטעם המנהיג העליון, ואף קרא בפומבי לכוחות הביטחון להפעיל אלימות נגד מפגינים.
