ארה"ב הטילה סנקציות על מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן

משרד האוצר האמריקני הודיע היום כי המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) הטיל סנקציות על עלי לאריג'ני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן – אחד הגופים המרכזיים האחראים לריכוז ולתיאום מדיניות הביטחון הלאומי של משטר האייתולות.

לפי ההודעה, לאריג'ני נכלל ברשימת בכירים שהממשל האמריקני מאשים במעורבות ישירה בדיכוי האלים של המחאות, ובכלל זה בקריאות פומביות לשימוש בכוח כבר בשלבים המוקדמים של גל ההפגנות הנוכחי.