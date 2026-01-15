כניסה
משרד האוצר האמריקני הודיע על הצעד נגד מקורבו של ח'מינאי, עלי לאריג'אני, לצד סנקציות על בכירים נוספים. בישראל, הצהיר שר הביטחון כ"ץ על הבנק האיראני "מלי" כארגון טרור. לפי משרד הביטחון, הצעד יסייע בסיכול אחד מצירי המימון המרכזיים של השלוחות האיראניות

דורון פסקין | 15 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב הטילה סנקציות על מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן

משרד האוצר האמריקני הודיע היום כי המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) הטיל סנקציות על עלי לאריג'ני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן – אחד הגופים המרכזיים האחראים לריכוז ולתיאום מדיניות הביטחון הלאומי של משטר האייתולות.

לפי ההודעה, לאריג'ני נכלל ברשימת בכירים שהממשל האמריקני מאשים במעורבות ישירה בדיכוי האלים של המחאות, ובכלל זה בקריאות פומביות לשימוש בכוח כבר בשלבים המוקדמים של גל ההפגנות הנוכחי.

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, ציין בהודעה כי "בהנחיית הנשיא טראמפ, ארה"ב מטילה סנקציות על מנהיגים איראנים מרכזיים" שלטענתה היו מעורבים בדיכוי אזרחים. עוד נטען בהודעת משרד האוצר כי לאריג'ני היה אחראי לתיאום התגובה למחאות מטעם המנהיג העליון, ואף קרא בפומבי לכוחות הביטחון להפעיל אלימות נגד מפגינים.

עלי לאריג'ני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן

עלי לאריג'ני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, 24 בדצמבר 2014 | צילום: ALI AL-SAADI/AFP via Getty Images

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין | צילומים: Win McNamee/Getty Images, ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images
בקרמלין בירכו על דבריו של טראמפ כי סיום המלחמה מתעכב בגלל אוקראינה

דורון פסקין

טראמפ נשאל הלילה בריאיון לרויטרס מדוע טרם הושגה פריצת דרך במגעים והשיב: "זלנסקי". ויטקוף וקושנר עשויים להגיע בקרוב למוסקבה לפגישה עם פוטין

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי. די. ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, לאחר פגישתם עם שרי החוץ של גרינלנד ודנמרק, 14 בינואר 2026
ארה"ב, דנמרק וגרינלנד סיכמו על הקמת צוות עבודה בדרג בכיר שידון על סוגיות הקשורות לעתיד גרינלנד

אורן שלום

שרי החוץ של גרינלנד ודנמרק נפגשו אתמול בבית הלבן עם מזכיר המדינה האמריקני וסגן נשיא ארה"ב, זאת על רקע התבטאויותיו של נשיא ארה"ב בנוגע להשגת בעלות או שליטה על גרינלנד

בכיר הרשות הפלסטינית, עלי שעת'
עלי שעת' הוא המועמד המוביל לראשות ועדת הטכנוקרטים לניהול רצועת עזה

יוני בן מנחם

על רקע ההכרזה על המעבר לשלב השני בתוכניתו של טראמפ, הודיעו המתווכות על הקמת הוועדה, וציינו כי בכיר הרשות הפלסטינית נחשב למועמד בעל הסיכוי הגבוה ביותר לעמוד בראשה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ: "יתכן שהמשטר האיראני יקרוס תחת לחץ המחאה"

דורון פסקין

לאחר שנשיא ארה"ב אמר אתמול לכתבים כי "נמסר לנו שההרג באיראן נפסק", ירדו מחירי הנפט ביותר מ-2% במסחר באסיה, בעקבות מה שהסתמן כריסון מסוים של החשש מהסלמה. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן הוא הציג קו מעט שונה בריאיון לרויטרס

מטוסים בבסיס חיל האוויר אל-עודייד, 8 ביולי 2021
על רקע המתיחות סביב איראן: ארה"ב ובריטניה משנות היערכות באזור

צוות מגזין אפוק

המשרד לתקשורת של ממשלת קטאר אישר כי חלק מאנשי הצוות עוזבים את הבסיס האמריקני אל-עודייד; בסקיי ניוז דווח כי משרד ההגנה הבריטי החל להוציא חלק מכוחותיו מבסיס באזור

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 18 ביולי 2024
ויטקוף הודיע על מעבר לשלב השני בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה

דורון פסקין

שליחו של טראמפ למזרח התיכון הצהיר רשמית על "מעבר מהפסקת אש – לפירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום". מוקדם יותר הודיע שר החוץ המצרי כי הושגה הסכמה על שמותיהם של חברי ועדת הטכנוקרטים לניהול רצועת עזה

