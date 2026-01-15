בקרמלין בירכו על דבריו של טראמפ כי סיום המלחמה מתעכב בגלל אוקראינה

רוסיה בירכה היום על דברי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שלפיהם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הוא הגורם שמעכב את ההתקדמות לקראת הסכם שיסיים את המלחמה.

הדברים נאמרו בעקבות ריאיון שהעניק טראמפ הלילה לסוכנות רויטרס, שבו טען כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין "מוכן לעסקה", בעוד ש"אוקראינה פחות מוכנה לכך". כשנשאל מדוע טרם הושגה פריצת דרך, השיב בקצרה: "זלנסקי".