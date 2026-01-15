כניסה
טראמפ נשאל הלילה בריאיון לרויטרס מדוע טרם הושגה פריצת דרך במגעים והשיב: "זלנסקי". ויטקוף וקושנר עשויים להגיע בקרוב למוסקבה לפגישה עם פוטין

דורון פסקין | 15 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

בקרמלין בירכו על דבריו של טראמפ כי סיום המלחמה מתעכב בגלל אוקראינה

רוסיה בירכה היום על דברי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שלפיהם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הוא הגורם שמעכב את ההתקדמות לקראת הסכם שיסיים את המלחמה.

הדברים נאמרו בעקבות ריאיון שהעניק טראמפ הלילה לסוכנות רויטרס, שבו טען כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין "מוכן לעסקה", בעוד ש"אוקראינה פחות מוכנה לכך". כשנשאל מדוע טרם הושגה פריצת דרך, השיב בקצרה: "זלנסקי".

דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, הגיב לדברים ואמר כי "כאן אפשר להסכים – זה אכן כך", והוסיף כי "הנשיא פוטין והצד הרוסי שומרים על פתיחות" להמשך מגעים.

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין | צילומים: Win McNamee/Getty Images, ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין | צילומים: Win McNamee/Getty Images, ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images

