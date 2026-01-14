כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

המשטר הסורי הכריז על האזור ממזרח לחלב כשטח צבאי סגור וקרא לכוחות חמושים לסגת מזרחה

דורון פסקין | 14 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳

המתיחות באזור חלב: חילופי אש הלילה בין כוחות המשטר ל-SDF; הצדדים מאשימים אחד את השני

הלילה חלה הסלמה במתיחות הצבאית במזרח מחוז חלב בין כוחות הממשלה בדמשק לבין כוחות ה-SDF – מיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב.

לפי סוכנות הידיעות AP, חילופי אש נרשמו באזור דיר חאפר. ב-SDF טענו כי כוחות ממשלתיים החלו להפגיז את העיר, ובהמשך דיווחו על תקיפות באמצעות רחפנים מתפוצצים, ארטילריה ורקטות לעבר כפר מדרום לאזור.

מן העבר השני, הטלוויזיה הממלכתית בסוריה האשימה את ה-SDF בביצוע תקיפה באמצעות רחפנים מתפוצצים נגד הכפר חומיימה, שמעבר לקו החזית. בשלב זה לא דווח על נפגעים.

כוחות המשטר הסורי בחלב, 10 בינואר 2026

כוחות המשטר הסורי בחלב, 10 בינואר 2026 | צילום: Adri Salido/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בסיס חיל האוויר האמריקני אל-עודייד בקטאר, 25 ביוני 2022
דיווח: ארה"ב הורתה לפנות חלק מהצוותים בבסיס חיל האוויר שלה בקטאר

אורן שלום

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, על הצוותים להתפנות מהבסיס, בו מוצבים כ-10,000 חיילים אמריקנים, עד היום בערב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', 3 בינואר 2026
ישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר האפשרות שטראמפ יורה בקרוב על תקיפה באיראן

יוני בן מנחם

אמש כינס ראש הממשלה את הקבינט לדיון מקיף בהתפתחויות באיראן. גורמים בכירים בירושלים סבורים כי נשיא ארה"ב יורה על תקיפה, אך טרם ידוע העיתוי לכך. לדבריהם, מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם ארה"ב בנושא

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, במתחם הנשיאותי באנקרה, 22 ביוני 2022
חשש בעולם הערבי: נפילת המשטר האיראני עלולה לערער את היציבות האזורית

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי למרות העוינות ההיסטורית מול איראן, מדינות ערב הסוניות מעדיפות יציבות באיראן על פני כאוס פנימי שעשוי להשפיע על הכלכלה האזורית ולחזק את ההשפעה הישראלית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 בינואר 2026, מישיגן
דיווח: לפחות 2,571 בני אדם נהרגו בהפגנות; טראמפ: אם איראן תתחיל בהוצאות להורג ננקוט תגובה חזקה מאוד

דורון פסקין

טראמפ נשאל על היעד הסופי באיראן והשיב: "היעד הסופי הוא לנצח. אני אוהב לנצח"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והסנאטור הרפובליקני, לינדזי גרהאם
הסנאטור גרהאם מתאר כיצד עשויה להיראות העזרה האמריקנית: "בלי חיילים על הקרקע; גל עצום של מתקפות צבאיות, סייבר ופסיכולוגיות"

צוות מגזין אפוק

גרהאם התייחס לאפשרות של התערבות אמריקנית ולעתיד המשטר האיראני: "מכת המוות לאייתולות תהיה שילוב של האומץ הפטריוטי המדהים של המפגינים, ושל פעולה נחרצת מצד הנשיא טראמפ"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ למפגינים באיראן: "העזרה בדרך"

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב קרא למוחים באיראן: "המשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם. שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד"

שתפו: