המתיחות באזור חלב: חילופי אש הלילה בין כוחות המשטר ל-SDF; הצדדים מאשימים אחד את השני

הלילה חלה הסלמה במתיחות הצבאית במזרח מחוז חלב בין כוחות הממשלה בדמשק לבין כוחות ה-SDF – מיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב.

לפי סוכנות הידיעות AP, חילופי אש נרשמו באזור דיר חאפר. ב-SDF טענו כי כוחות ממשלתיים החלו להפגיז את העיר, ובהמשך דיווחו על תקיפות באמצעות רחפנים מתפוצצים, ארטילריה ורקטות לעבר כפר מדרום לאזור.