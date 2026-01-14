המשטר הסורי הכריז על האזור ממזרח לחלב כשטח צבאי סגור וקרא לכוחות חמושים לסגת מזרחה
דורון פסקין | 14 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
המתיחות באזור חלב: חילופי אש הלילה בין כוחות המשטר ל-SDF; הצדדים מאשימים אחד את השני
הלילה חלה הסלמה במתיחות הצבאית במזרח מחוז חלב בין כוחות הממשלה בדמשק לבין כוחות ה-SDF – מיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב.
לפי סוכנות הידיעות AP, חילופי אש נרשמו באזור דיר חאפר. ב-SDF טענו כי כוחות ממשלתיים החלו להפגיז את העיר, ובהמשך דיווחו על תקיפות באמצעות רחפנים מתפוצצים, ארטילריה ורקטות לעבר כפר מדרום לאזור.
מן העבר השני, הטלוויזיה הממלכתית בסוריה האשימה את ה-SDF בביצוע תקיפה באמצעות רחפנים מתפוצצים נגד הכפר חומיימה, שמעבר לקו החזית. בשלב זה לא דווח על נפגעים.
