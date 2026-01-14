דיווח: ארה"ב הורתה לפנות חלק מהצוותים בבסיס חיל האוויר שלה בקטאר

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי חלק מאנשי הצוות בבסיס חיל האוויר האמריקני אל-עודייד בקטאר קיבלו הנחיה לעזוב את הבסיס עד היום בערב. הדיווח נשען על שלושה דיפלומטים שצוטטו בעילום שם.

הדיווח מגיע במקביל לדיווח אחר ברויטרס, לפיו איראן הזהירה בעלות ברית של ארה"ב במזרח התיכון כי תפגע בבסיסים אמריקניים שעל אדמתן אם וושינגטון תחליט לתקוף אותה. הדיווח התבסס על גורם איראני בכיר עלום שם.