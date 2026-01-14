לפי סוכנות הידיעות רויטרס, על הצוותים להתפנות מהבסיס, בו מוצבים כ-10,000 חיילים אמריקנים, עד היום בערב
דיווח: ארה"ב הורתה לפנות חלק מהצוותים בבסיס חיל האוויר שלה בקטאר
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי חלק מאנשי הצוות בבסיס חיל האוויר האמריקני אל-עודייד בקטאר קיבלו הנחיה לעזוב את הבסיס עד היום בערב. הדיווח נשען על שלושה דיפלומטים שצוטטו בעילום שם.
הדיווח מגיע במקביל לדיווח אחר ברויטרס, לפיו איראן הזהירה בעלות ברית של ארה"ב במזרח התיכון כי תפגע בבסיסים אמריקניים שעל אדמתן אם וושינגטון תחליט לתקוף אותה. הדיווח התבסס על גורם איראני בכיר עלום שם.
בבסיס אל-עודייד מוצבים כ-10,000 חיילים. לפי רויטרס, בחודש יוני האחרון, לפני התקיפות האוויריות של ארה"ב באיראן, הועברו חלק מאנשי הסגל מבסיסים אמריקניים במזרח התיכון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו