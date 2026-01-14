כניסה
לפי סוכנות הידיעות רויטרס, על הצוותים להתפנות מהבסיס, בו מוצבים כ-10,000 חיילים אמריקנים, עד היום בערב

אורן שלום | 14 בינואר 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: ארה"ב הורתה לפנות חלק מהצוותים בבסיס חיל האוויר שלה בקטאר

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי חלק מאנשי הצוות בבסיס חיל האוויר האמריקני אל-עודייד בקטאר קיבלו הנחיה לעזוב את הבסיס עד היום בערב. הדיווח נשען על שלושה דיפלומטים שצוטטו בעילום שם.

הדיווח מגיע במקביל לדיווח אחר ברויטרס, לפיו איראן הזהירה בעלות ברית של ארה"ב במזרח התיכון כי תפגע בבסיסים אמריקניים שעל אדמתן אם וושינגטון תחליט לתקוף אותה. הדיווח התבסס על גורם איראני בכיר עלום שם.

בבסיס אל-עודייד מוצבים כ-10,000 חיילים. לפי רויטרס, בחודש יוני האחרון, לפני התקיפות האוויריות של ארה"ב באיראן, הועברו חלק מאנשי הסגל מבסיסים אמריקניים במזרח התיכון.

בסיס חיל האוויר האמריקני אל-עודייד בקטאר, 25 ביוני 2022

בסיס חיל האוויר האמריקני אל-עודייד בקטאר, 25 ביוני 2022 | צילום: MUSTAFA ABUMUNES/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', 3 בינואר 2026
ישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר האפשרות שטראמפ יורה בקרוב על תקיפה באיראן

יוני בן מנחם

אמש כינס ראש הממשלה את הקבינט לדיון מקיף בהתפתחויות באיראן. גורמים בכירים בירושלים סבורים כי נשיא ארה"ב יורה על תקיפה, אך טרם ידוע העיתוי לכך. לדבריהם, מתקיים שיתוף פעולה הדוק עם ארה"ב בנושא

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, במתחם הנשיאותי באנקרה, 22 ביוני 2022
חשש בעולם הערבי: נפילת המשטר האיראני עלולה לערער את היציבות האזורית

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מציינים כי למרות העוינות ההיסטורית מול איראן, מדינות ערב הסוניות מעדיפות יציבות באיראן על פני כאוס פנימי שעשוי להשפיע על הכלכלה האזורית ולחזק את ההשפעה הישראלית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 בינואר 2026, מישיגן
דיווח: לפחות 2,571 בני אדם נהרגו בהפגנות; טראמפ: אם איראן תתחיל בהוצאות להורג ננקוט תגובה חזקה מאוד

דורון פסקין

טראמפ נשאל על היעד הסופי באיראן והשיב: "היעד הסופי הוא לנצח. אני אוהב לנצח"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, והסנאטור הרפובליקני, לינדזי גרהאם
הסנאטור גרהאם מתאר כיצד עשויה להיראות העזרה האמריקנית: "בלי חיילים על הקרקע; גל עצום של מתקפות צבאיות, סייבר ופסיכולוגיות"

צוות מגזין אפוק

גרהאם התייחס לאפשרות של התערבות אמריקנית ולעתיד המשטר האיראני: "מכת המוות לאייתולות תהיה שילוב של האומץ הפטריוטי המדהים של המפגינים, ושל פעולה נחרצת מצד הנשיא טראמפ"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 9 בינואר 2026
טראמפ למפגינים באיראן: "העזרה בדרך"

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב קרא למוחים באיראן: "המשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם. שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד"

כוחות המיליציה "כתאייב חיזבאללה" בעיראק, 4 בדצמבר 2023
ראש המיליציה הבולטת בעיראק: נתייצב לצד איראן אם ארה"ב תפתח במתקפה נגדה

דורון פסקין

אבו חוסיין אל-חמידאווי, מזכ"ל ארגון הטרור "כתאייב חיזבאללה", איים כי עימות כזה יהיה "לא קל" עבור ארה"ב והצהיר: "המלחמה על איראן אינה פיקניק אלא אש שאם תוצת, לא תיכבה עד שתשלמו מחיר כבד"

