מתקפה משולבת הלילה של טילים וכטב"מים פגעה במתקני אנרגיה ברחבי המדינה; חברת החשמל הלאומית מזהירה מגל תקיפות נוסף וניתוקים יזומים
דורון פסקין | 13 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
אוקראינה: הפסקות חשמל נרחבות בעקבות מתקפה רוסית; "70% מקייב נותרה ללא אספקת חשמל"
אוקראינה דיווחה היום על החמרה משמעותית בפגיעה ברשת החשמל שלה, בעקבות גל תקיפות רוסי משולב של טילים וכטב"מים שבוצע במהלך הלילה.
אתר החדשות האוקראיני קייב אינדפנדנט ציטט את מנכ"ל חברת החשמל הלאומית, "אוקרנגו", ויטאלי זייצ'נקו, שאמר כי "כ-70% מהעיר קייב נותרה ללא אספקת חשמל. לדבריו, בידי החברה מידע שלפיו רוסיה נערכת לגל תקיפות נוסף באמצעות טילי שיוט".
בהודעה שפרסמה אוקרנגו היום בערוץ הטלגרם שלה נמסר כי במהלך הלילה והבוקר ביצע "האויב מתקפת טילים וכטב"מים על מתקני אנרגיה במספר מחוזות. כתוצאה מכך, נותקו מחשמל צרכנים רבים בקייב ובמחוז קייב, וכן במחוזות צ'רניהיב, דניפרופטרובסק וזפוריז'יה".
