הלילה הודיע נשיא ארה"ב על הטלת מכס של 25% על כל מדינה שעושה עסקים עם איראן. הנפגעות העיקריות: סין, טורקיה ורוסיה. דוברת הבית הלבן אמרה הלילה כי האופציה הצבאית עדיין על השולחן. HRANA דיווחה: 646 נהרגו במחאות לצד דיווחים על 579 מקרי מוות נוספים שלא אומתו
דורון פסקין | 13 בינואר 2026 | חדשות | 3 דק׳
ארה"ב מגבירה את הלחץ על איראן; סין גינתה את הטלת המכסים האמריקניים
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה כי וושינגטון תטיל מכס בגובה 25% על כל מדינה שעושה עסקים עם איראן. מדובר בצעד שעשוי להשפיע באופן ישיר על שחקניות מרכזיות בזירה הכלכלית העולמית, ובראשן סין – בעלת ברית מרכזית של איראן.
ההכרזה מגיעה על רקע האיומים האמריקניים לפעול נגד איראן בשל המחאה המתמשכת והצעדים החריפים שנוקט המשטר כדי לדכאה, בהם בין היתר ניתוק המדינה מערוצי תקשורת עם העולם, ככל הנראה במטרה למנוע זרימת מידע החוצה בנוגע להיקף ההפגנות ולאמצעים שבהם נעשה שימוש נגדן.
בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ: "בתוקף מיידי, כל מדינה שעושה עסקים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן תשלם מכס של 25% על כל עסקה שתבוצע עם ארה"ב".
