ארה"ב מגבירה את הלחץ על איראן; סין גינתה את הטלת המכסים האמריקניים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה כי וושינגטון תטיל מכס בגובה 25% על כל מדינה שעושה עסקים עם איראן. מדובר בצעד שעשוי להשפיע באופן ישיר על שחקניות מרכזיות בזירה הכלכלית העולמית, ובראשן סין – בעלת ברית מרכזית של איראן.

ההכרזה מגיעה על רקע האיומים האמריקניים לפעול נגד איראן בשל המחאה המתמשכת והצעדים החריפים שנוקט המשטר כדי לדכאה, בהם בין היתר ניתוק המדינה מערוצי תקשורת עם העולם, ככל הנראה במטרה למנוע זרימת מידע החוצה בנוגע להיקף ההפגנות ולאמצעים שבהם נעשה שימוש נגדן.