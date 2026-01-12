נשיא ארה"ב טען בסוף השבוע כי הורה לרכוש אג"ח מגובות משכנתאות, מהלך שצפוי להוריד את התשואות על האג"ח ולעודד הורדה של ריבית על המשכנתאות. עם זאת, ישנם מספר מכשולים בדרך, ובסופו של דבר – המחיר עשוי דווקא לעלות
דורון פסקין | 12 בינואר 2026 | חדשות | 2 דק׳
האם רכישת אג"ח על ידי ממשל טראמפ ב-200 מיליארד דולר תוריד את מחירי הדירות?
בפוסט שפרסם בסוף השבוע האחרון ברשת החברתית Truth Social, טען נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כי הורה ל"נציגיו" לרכוש אגרות חוב מגובות משכנתאות בהיקף חריג של 200 מיליארד דולר.
מטרת המהלך, לדבריו, היא הורדת ריביות המשכנתא והפיכת רכישת דירה לנגישה יותר עבור הציבור האמריקני. "זה יוריד את תשלומי המשכנתא החודשיים ויהפוך בעלות על בית לאפשרית. זהו אחד הצעדים הרבים שלי לשיקום הנגישות – דבר שממשל ביידן הרס לחלוטין", כתב.
כדי להבין את ההיגיון מאחורי המהלך, יש להבין כיצד פועל שוק הדיור האמריקני. הבנקים אינם מחזיקים את המשכנתאות אצלם לאורך זמן, אלא "אורזים" אותן לחבילות שנמכרות בשוק ההון כאיגרות חוב מגובות משכנתא.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו